تشريعية النواب: موافقة البرلمان على إرسال القوات في مهام خارجية أرعب أردوغان

قال المستشار محمد سليم عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن التأييد التام من جانب أعضاء مجلس النواب للقيادة السياسية المصرية، إرسال قوات لمهام خارجية والتدخل العسكري في ليبيا يعكس إحساسا عارما، لدى جميع نواب الأمة بضرورة التصدى لتهديدات الأمن القومى المصرى، وكبح جماح الإرهابي أردوغان.
وأضاف عضو مجلس النواب في بيان له اليوم الثلاثاء، أن القرار يكشف بوضوح عن نضج وحس وطني عالٍ ومتابعة للأمور وللمتغيرات والتهديدات التي تحيط بنا من الجهة الغربية.
وأفاد بأن أردوغان وسط زمرة إرهابية من الدواعش وتنظيم الإخوان والإرهابيين، اعتقد أنه يمكنه التوسع على حساب مصر ونهب ليبيا والاستيطان فيها، موضحا أن وعي الليبيين، واستنجادهم بمصر أصابه بالهلع وأفشل كل خططه، وعليه أن يحسب كل تصريح يخرج منه ومن العاملين معه.
وشدد سليم على أن أردوغان ليس أمامه إلا الانسحاب من ليبيا أو توقع هزيمة مدوية وفضائح تنال قواته، مؤكدا على وجود ثقة تامة في الرئيس السيسي وحكمته ومعالجته للأمور.