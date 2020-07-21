تشريعية النواب: موافقة البرلمان على إرسال القوات في مهام خارجية أرعب أردوغان

قال المستشار محمد سليم عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن التأييد التام من جانب أعضاء مجلس النواب للقيادة السياسية المصرية، إرسال قوات لمهام خارجية والتدخل العسكري في ليبيا يعكس إحساسا عارما، لدى جميع نواب الأمة بضرورة التصدى لتهديدات الأمن القومى المصرى، وكبح جماح الإرهابي أردوغان.





وأضاف عضو مجلس النواب في بيان له اليوم الثلاثاء، أن القرار يكشف بوضوح عن نضج وحس وطني عالٍ ومتابعة للأمور وللمتغيرات والتهديدات التي تحيط بنا من الجهة الغربية.





وأفاد بأن أردوغان وسط زمرة إرهابية من الدواعش وتنظيم الإخوان والإرهابيين، اعتقد أنه يمكنه التوسع على حساب مصر ونهب ليبيا والاستيطان فيها، موضحا أن وعي الليبيين، واستنجادهم بمصر أصابه بالهلع وأفشل كل خططه، وعليه أن يحسب كل تصريح يخرج منه ومن العاملين معه.



