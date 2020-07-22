بالدانتيل .. فرح علي تخطف أنظار متابعيها على إنستجرام
الأربعاء 22/يوليه/2020 - 12:26 ص
فرح علي
حرصت المذيعة فرح علي على مشاركة متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمى على إنستجرام، وظهرت فرح بإطلالة ناعمة ومميزة وسط ساحة خضراء.
وتألقت فرح علي
فى الصور بإطلالة مميزة وجذابة ، حيث ارتدت فستانا قصيرا بأكمام طويلة باللون البينك روز وحزام على منطقة الخصر بنفس لون الفستان، وهو ما أبرز أنوثتها بشكل كبير.
وتركت فرح علي
شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة انسيابية وناعمة، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على إنستجرام.
ولم تتكلف فرح في وضع المكياج، حيث اكتفت بوضع اللون الروز كـ طلاء أظافر، وهو ما أعطاها إطلالة طبيعية وبسيطة.
ولم تتكلف فرح على
في اختيار إكسسوارات؛ حيث انها اكتفت بارتداء قلادة ناعمة باللون الذهبي مع نظارة شمية فوق رأسها باللون الأسود .وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..