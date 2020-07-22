AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بالدانتيل .. فرح علي تخطف أنظار متابعيها على إنستجرام

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 12:26 ص
فرح علي
فرح علي
Advertisements
آية التيجي
حرصت المذيعة فرح علي  على مشاركة متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمى على إنستجرام، وظهرت فرح بإطلالة ناعمة ومميزة وسط ساحة خضراء.


وتألقت فرح علي فى الصور بإطلالة مميزة وجذابة ، حيث ارتدت فستانا قصيرا بأكمام طويلة باللون البينك روز وحزام على منطقة الخصر بنفس لون الفستان، وهو ما أبرز أنوثتها بشكل كبير.

وتركت فرح علي شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة انسيابية وناعمة، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على إنستجرام.

ولم تتكلف فرح في وضع المكياج، حيث اكتفت بوضع اللون الروز كـ طلاء أظافر، وهو ما أعطاها إطلالة طبيعية وبسيطة.

ولم تتكلف فرح على في اختيار إكسسوارات؛ حيث انها اكتفت بارتداء قلادة ناعمة باللون الذهبي مع نظارة شمية فوق رأسها باللون الأسود .

وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في عيد ميلادها.. علا الفارس تخطف الأنظار بإطلالة ناعمة من منزلها

بملامح رقيقة.. هازال كايا تخطف الأنظار بإطلالة ناعمة

بملامح رقيقة .. ديميت اوزديمير تخطف الأنظار بإطلالة ناعمة

بكاش مايوه أخضر.. رانيا منصور تخطف الأنظار بإطلالة جذابة

بإطلالة أنيقة.. ديميت أوزديمير تتألق في أحدث ظهور لها

بكاش مايوه أخضر.. فرح علي تخطف الأنظار بإطلالة صيفية على انستجرام

ترشيحاتنا

إحباط هجوم إرهابي في بئر العبد ومقتل 18 تكفيريا واستشهاد 2 من أبطال القوات المسلحة

جه يكحلها عماها.. نجم الزمالك السابق يستفز جمهور الأهلي من جديد

هاني الناظر يحسم الجدل بشأن البوركيني

رغم كورونا.. عبد الله يخطف قلب دعاء.. صور

دونجا: من قام بتفصيل جائزة لقب القرن للأهلي شيطان.. كارتيرون صاحب القرار في الزمالك.. وتمنيت ضم جوهرة المقاولون

بعد دعمها للبوركيني.. 10 إطلالات أنيقة لـ زوجة أحمد فتحي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلة كورية تزيد مقاومة الجسم للفيروسات

تحدى الفيروس فقتله.. وفاة شاب كذب بـ كورونا ورفض ارتداء الكمامة

لكزس تعلن عن سعر ومواصفات LC كابروليه .. صور