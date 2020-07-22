بالدانتيل .. فرح علي تخطف أنظار متابعيها على إنستجرام

وتألقت فرح علي

فى الصور بإطلالة مميزة وجذابة ، حيث ارتدت فستانا قصيرا بأكمام طويلة باللون البينك روز وحزام على منطقة الخصر بنفس لون الفستان، وهو ما أبرز أنوثتها بشكل كبير.