من نقاش إلى رسام تجوب لوحاته الدول.. قصة فنان من بنى سويف لم يكمل تعليمه

يمَنّ الله سبحانه وتعالى على كل إنسانٍ بهواية وموهبة معينة ينفرد بها عن غيره؛ ومن أكثر الهوايات شيوعًا هواية الرسم تلك الموهبة التي تمكننا من رؤية ما يجول في ذهن الفنان على هيئة لوحةٍ فنية تعكس أمر ما يعجز عن التعبير عنه بغير هذه الطريقة .





والرسم تحديدا له مكانة مرموقة منذ الأزل حيث تعتبر من دواعي النهضة الفكرية وعاملًا مساهمًا في نشر الثقافات بين الشعوب؛ وقد برزت لنا مدى أهمية الرسم ودورها في نهضة المجتمعات من خلال ما تركه الإنسان الأول من نقوشات تعبر عما يدور بداخل عقله ،





كما حرص الإنسان منذ فجر التاريخ على رسم كل ما يحيط به حيث إن الشخص الذي يمتلك هواية الرسم يحمل أرقى الأحاسيس وأرهفها





، وفي محافظة بني سويف وتحديدا في منطقة الاباصيري يوجد مرسم لفنان للبورترية الأول بالمحافظة اسمه علاء البرازيلي .





"صدي البلد" ألتقي الفنان علاء البرازيلي والذي بدأ حديثه قائلا "عندي 31 عاما ولا أنكر إنني لم أكمل تعليمي ولم أحصل علي أية شهادات ولكن حبيت الفن وتفرغت له منذ أن كان عمري 14 عاما ومنذ ذلك الوقت وأنا أكرر الذهاب للعمل بمدينة شرم الشيخ إلي أن ذاع صيتي وسط السياح العرب والأجانب وكان لمرسمي هناك روادا من معظم دول العالم والحمد لله" .





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ويضيف علاء لم اتعلم المهنة من أحد ولكن علمت نفسي بنفسي خاصة وأن الفن خاصة الرسم يجري في عروقي وتفوقت علي نفسي في رسم البورترية .





ويضيف علاء أجيد فن النقاشة وعملت ترزي حريمي ورجالي وكثيرا من المهن التي لها علاقة بالفن فالرسم بالنسبة لي ليس مهنة أحصل منها علي "فلوس" بل أحب الرسم للرسم .





يضيف علاء تروي سطور الكتب والتاريخ أقوالًا تبين مدى عظمة الرسم، فقال الرسام الأسباني بابلو بأن "الرسم طريقة أخرى لكتابة المذكرات"، فتعددت أساليب الرسم بالتزامن مع تعدد مدارس الرسم، حيث كان لكل رسام مدرسة ينتمي إليها كالكلاسيكية أو الرمزية، بالإضافة إلى الانطباعية والسريانية والتجريدية، وغيرها الكثير من المدارس؛ وكانت تنفرد كل منها بمجموعة من الخصائص عن المدرسة الأخرى، ومن أشهر الرسامين: بيكاسو، ليناردو دافنشي ، بيسارو، هورست يانسن وغيرهم.





ويكمل لم يعلمني احد ولم ألتحق بأي من كليات الفنون ، بل تعلمت ودربت طلاب تلك الكليات في مرسمي وكذلك طلاب كليات التربية النوعية وغيرهم عن طريق الممارسة .





ويضيف علاء لي هوايات اخري أعشقها ولكن بعدت عنها وارتبط بالفن مثل ترزي حريمي ورجالي والنقاشة ،وغيرها من المهن التي تربتبط ارتباطا وثيقا بالفن والرسم .





ويختتم علاء كل طموحاتي في الحياة أن اشارك في معرضا بالاوبرا المصرية ، وأن تحتويني وزارة الثقافة ، واستخرج كارنية فنان تشكيلي أو ما إلي ذلك .





وطالب علاء من محافظ بني سويف ومن المسؤلين خاصة الثقافة والتعليم بالمحافظة بضرورة الإستعانه بخبراته وموهبته في تجميل المدينة وتدريب الطلاب علي فن الرسم خاصة البورترية .



