بوصلة رقص.. ابنة أصالة تشعل السوشيال ميديا بفيديو جديد من حفل خطوبتها

تداول عدد كبير من رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو جديدًا من خطوبة شام الذهبى ابنة الفنانة أصالة وظهرت شام وهى ترقص على أنغام أغنية "هيقولك" الشهيرة للفنانة أصالة ونال الفيديو إعجابًا كبيرًا من رواد السوشيال ميديا .





ا حتفلت شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة، بخطوبتها الاثنين الماضى وقد اقتصر الحفل على العائلة والأصدقاء فقط نظرًا لظروف أزمة فيروس كورونا المستجد.









وظهرت شام الذهبى بإطلالة أنيقة مرتدية فستانًا أبيض قصيرًا تميز بالبساطة واعتمدت فى الإطلالة على الشعر المنسدل والمكياج الجذاب.





يذكر أن آخر أعمال الفنانة أصالة، هي أغنية "الحب والسلام" والتي حققت نجاحًا كبيرًا جدًا فور طرحها عبر القناة الرسمية الخاصة بها على موقع "يوتيوب".



