فيديوجراف | فنانون أساءوا لعبد الرحمن أبو زهرة وآخرون دافعوا عنه

أثار اسم الفنان عبد الرحمن أبوزهرة جدلا كبيرا الأيام الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعى بعد تصريحاته الأخيرة حول إصابته بحالة من الاكتئاب النابع من عدم مشاركته في أعمال فنية جديدة خاصة أن المخرجين والمنتجين عزفوا عن اختياره في أعمال جديدة.





وأضاف ابو زهرة خلال تصريحاته أنه لن يقوم بتأدية دور "ضيف شرف" في أى عمل فني مرة أخرى حتى رحيله من هذه الدنيا. مشيرا الى أن كافة مشاركاته الفنية في المستقبل ستكون بأدوار رئيسية وليست شرفية.





وأثارت التصريحات جدلا في الوسط الفني بين مهاجمين ومدافعين عن الفنان عبد الرحمن أبو زهرة منهم:





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