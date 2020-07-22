بسبب فيفى عبده .. الجمهور يبحث عن سمير صبرى





وقال سمير صبرى إن سبب الإيقاف الفنانة فيفى عبده عندما طالب أحد النواب ظهورها فى البرنامج كونها إحدى الراقصات المبتدئات وأثناء البرنامج بدأ فى طرح الأسئلة عليها.





وقال سمير صبرى لها انتى منين، لترد الراقصة وقتها من "ميت ابوو الكوم"، ليصاب صبرى بالذهول، لينظر إلى المخرج حتى يتنقل إلى كاميرا أخرى، حتى يحذف تلك المقدمة، خاصة أنه لا يليق ظهور أشياء معينة فى التليفزيون المصرى.





وقبل سفره إلى لندن أوصى مخرج البرنامج على حذف المقدمة، ولكن نسى المخرج أن يحذف وعرضت الحلقة، وانقلبت الدنيا رأسًا على عقب، وتم وقف البرنامج لحين التحقيق فى الواقعة ليثبت صبرى أنه كان وقتها فى لندن وأوصى بحذف المشهد الأول.





وبعد فترة قرر أنور السادات عودة البرنامج عندما علم بايقافه.

تصدر الفنان سمير صبرى تريند جوجل بعد كشفه عن السبب الحقيقي وراء إيقاف برنامجه الشهير ""النادى الدولى" وذلك خلال استضافته مع الإعلامى وائل الإبراشي فى برنامج التاسعة على التليفزيون المصرى.