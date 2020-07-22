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فن

بحجاب وردي.. شاهد أحدث ظهور لـ فيفي عبده عبر إنستجرام

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 09:25 ص
فيفي عبدة
فيفي عبدة
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ميرنا محمود
نشرت النجمة فيفى عبده فيديو  جديدا عبر خاصية الاستوري على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام".


وظهرت فيفى عبده بالفيديو بإطلالة بسيطة بدون مكياج وحجاب باللون الوردي.


واعتادت فيفي عبده على الظهور بوصلات رقص من منزلها لتحارب الملل والروتين نتيجة العزل المنزلي بسبب انتشار فيروس كورونا الذي أصبح وباءً عالميًا.


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يُذكر أن أحدث أعمال فيفي عبده مسلسل "مملكة الغجر" الذي قامت ببطولته مع كل من حورية فرغلي، وعزة مجاهد، وأحمد كرارة، وميار الغيطي، وحازم سمير، وسامح الصريطي، وسناء شافع، وصبري عبد المنعم، ومحمد حمزة، وغيرهم من النجوم.
بحجاب وردي.. شاهد أحدث ظهور لـ فيفي عبده عبر إنستجرام
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