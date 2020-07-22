محاضرات نظرى واعداد بدني.. انطلاق معسكر الفوج الثالث للحكام استعدادا للدورى





وتجرى فعاليات معسكر الفوج الثالث لحكام الدورى فى فندق تريومف بمصر الجديدة على أن يلقى المحاضرات الثنائى عصام عبدالفتاح مسؤول التطوير فى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف والخبير التحكيمي احمد الشناوي.







ومن المقرر أن يلقى الثنائى طارق سامي ومحمد ابو خاطر محاضرات عن الاعداد البدني بعد اعتمادهم من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف.





واختتمت ظهر امس الثلاثاء فعاليات الفوج الثاني من معسكر حكام الدورى الممتاز الذى أقيم فى فندق تريومف بمصر الجديدة.





واجتاز ٣٢ حكما ومساعدا الاختبار البدني الذى جرى ظهر امس الثلاثاء فى حضور الثناءى وجيه احمد والدكتور عزب حجاج القائمين بأعمال لجنة الحكام.





وخضع اول امس الاثنين ٣٢ حكما لإجراء مسحة فيروس كورونا خلال تواجدهم فى الفوج الثاني من معسكر قضاة الملاعب استعدادا لعودة الدورى الممتاز.





واظهرت نتيجة تحاليل مسحة كورونا النى شهدها معسكر الفوج الثانى لحكام الدورى الممتاز بمشاركة ٣٢ من قضاة الملاعب الساحة و المساعدين استعدادا للمشاركة فى إدارة منافسات بطولة الدورى الممتاز سلبية العينات.





كانت اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني اعتمدت طلب الثناءى وجيه احمد والدكتور عزب حجاج القائمين بأعمال لجنة الحكام لاقامة معسكر تدريبي للقضاة الملاعب على ٥ أفواج بفندق تريومف فى مصر الجديدة.





واستمر معسكر الفوج الثانى لمدة ٣ ايام واقام كل حكم فى غرفة بفندق تريومف فى مصر الجديدة اتباعا للاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا داخل البلاد.





وشارك فى إلقاء المحاضرات على حكام الساحة و المساعدين الثناءى عصام عبد الفتاح مسؤل التطوير فى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف واحمد الشناوي الخبير التحكيمى التى جرى خلالها إلقاء المحاضرات في الفندق.





‏وفرضت اللجنة الطبية للجبلاية برئاسة الدكتور محمد سلطان حالة من السرية عقب اجراء مسحة فيروس كورونا مؤخرا بالفوج الأول الذى انتهى مؤخرا بمشاركة 32 حكمًا وثبوت وجود حالة ايجابية بين صفوف قضاة الملاعب لكن لم تظهر عليها الأعراض وتم عزله والتدريب منفردا على ان تجري له مسحة أخرى الأسبوع المقبل





يذكر أن اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني اسندت الى الثنائى وجيه احمد والدكتور عزب حجاج القيام بأعمال لجنة الحكام عقب استقالة جمال الغندور من منصبه

انطلقت فعاليات الفوج الثالث من معسكر الحكام و المساعدين بمشاركة ٣٢ عنصرا استعدادا للمشاركة فى إدارة منافسات الدورى الممتاز.