التوسع فى تركيب العدادات مُسبقة الدفع.. وزير الإسكان يترأس اجتماع اللجنة العليا لشركات مياه الشرب.. الجزار يشدد على تقديم الخدمات للمواطنين بأعلى جودة.. آخر موعد للتقديم للمدارس الفنية الأربعاء

ترأس الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لشركات مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الجمهورية، عبر تقنية الفيديوكونفرانس، لمناقشة أهم الموضوعات والقضايا المتعلقة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى.









وأكد الدكتور عاصم الجزار، ضرورة تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحى للمواطنين بأعلى جودة، والعمل على التحسين المستمر لمنظومة مياه الشرب والصرف الصحى، وتدريب الكوادر البشرية على استخدام أحدث الأساليب التكنولوجية لإدارة وتشغيل محطات وشبكات المياه والصرف، والتوسع فى توصيل خدمات الصرف الصحي للمناطق الريفية، وايجاد حلول سريعة للمناطق الساخنة، وزيادة كميات المياه المتاحة، من خلال رفع كفاءة محطات مياه الشرب، وتنفيذ حملات متابعة ميدانية لإزالة الوصلات الخلسة، والتى تؤثر على انتظام الضغوط ووصولها لبعض المناطق خصوصا بالقرى.









وشدد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، على ضرورة مراجعة خطة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بين شركات المياه والصرف، والأجهزة التنفيذية التابعة للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى، لتعكس أولويات واحتياجات كل محافظة، سواء فيما يتعلق بمشروعات الخطة الاستثمارية، أو خطة الإحلال والتجديد.









وشدد المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا فى مواقع العمل المختلفة، ومراكز خدمة العملاء، ومراعاة الاعتبارات الإنسانية وصالح العمل والعاملين على حد سواء.









وتوجه رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بالشكر لرؤساء شركات المياه والصرف على الأداء، وعدم تأثر الخدمة بأغلب المناطق رغم زيادة الاستهلاك خلال الفترة الماضية فى ظل جائحة كورونا، والاستجابة لشكاوى المواطنين وسرعة حلها.









وناقش المهندس ممدوح رسلان، خطط الشركات التابعة فى تفعيل وسائل الدفع الإلكترونى لتسهيل سداد الفواتير والتيسير على المواطنين، والتوسع فى تركيب العدادات مُسبقة الدفع، ومراجعة خطط التشغيل والصيانة، وعمليات إحلال وتجديد الشبكات، وتأهيل المحطات للحصول علي شهادة التنمية الفنية المستدامة (TSM)، مشددا على المتابعة المستمرة لحالة محطات مياه الشرب والصرف الصحى، ومراجعة نتائج العينات وتسجيل مؤشرات التشغيل والصيانة، والالتزام باتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية بالمحطات ومواقع العمل، والاهتمام بجميع الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن 125، والعمل على حلها فورًا.









كما استعرض رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ، الأداء المالى للشركات، ونسب التحصيل لكل شركة، باعتبارها من أهم الملفات التى يجب وضعها على قمة الأولويات لضمان استدامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.









وقال المهندس ممدوح رسلان، إن التقديم لقبول دفعة جديدة بالمدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي، بمحافظات "القاهرة، البحيرة، بني سويف والمنوفية"، وفقا للتقسيم الجغرافي الموضح على الموقع الإلكترونى، مستمر حتي يوم الأربعاء الموافق 29/7/2020، موضحا أن تجربة المدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى تواكب مساعى الدولة فى الارتقاء بمستوي التعليم الفني، وتنمية المهارات، وتوفير العمالة الفنية المدربة والمتخصصة حسب احتياجات الشركات التابعة بمحافظات الجمهورية.









وعلى هامش اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لشركات المياه والصرف، قام المهندس ممدوح رسلان، بتكريم الأمهات المثاليات، على مستوى الشركة القابضة وشركاتها التابعة، حيث قدم لهن شهادات تقدير، ومبالغ مالية تقديرا لما قدمنه، وذلك من خلال الفيديو كونفرانس، متمنيًا لهن دوام الصحة والعافية.