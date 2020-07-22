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رياضة

محمد صلاح يستهدف تحطيم رقم كريستيانو رونالدو بالدوري الإنجليزي

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 03:01 م
محمد صلاح كريستيانو
محمد صلاح كريستيانو رونالدو
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عبدالله هشام
يستضيف فريق ليفربول منافسه تشليسي اليوم في تمام الساعة التاسعة والربع علي ملعب الانفيلد "معقل الريدز ضمن منافسات الجولة ال37 من بطولة الدورى الانجليزي الممتاز "البريميرليج" . 

ويستهدف محمد صلاح المحترف المصري ضمن صفوف فريق ليفربول تحقيق رقم قياسي جديد بالتساوي مع كريستيانور ورنالدو حينما كان لاعبا لفريق مانشستر يونايتد . 

وفي حال سجل محمد صلاح هدفا اليوم في شباك فريق تشيلسي يصل الي الهدف رقم 48 علي ملعب فريقه في ثلاث مواسم حيث يتشارك الاثنين في الرقم القياسي برصيد 47 هدفا لكل منهما . 

وحقق رونالدو الرقم القياسي في ثلاث مواسم مع مانشستر يونايتد وهم 2006-2007 ، 2007-2008 ، 2008-2009 ، 

وبهذا يكون صلاح اول لاعب في صفوف ليفربول يسجل 20 هدفا في ثلاث مواسم متتالية منذ روجر هانت الذي حققها خلال اعوام 1963 و1966 . 

ويحاول محمد صلاح تحقيق لقب الهداف الموسم الحالي بعدما حققها الموسمين الماضين وسجل الفرعون الموسم الحالي 19 هدفا ويبتعد عن المتصدر جيمي فاردي ب 4 أهداف فقط . 
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