بسبب أزمة كورونا .. محافظ المنيا يوافق على النزول بمجموع القبول بالثانوي العام والفني



وافق اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا ، على النزول بمجموع القبول بمدارس التعليم الثانوي العام والتعليم الفني (صناعي -تجاري -فندقي)، للعام الدراسي 2020 / 2021





نظرًا لوجود أماكن شاغرة ببعض المدارس وتحقيقًا للمصلحة العامة للطلاب.





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أوضح محمد عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أن مجموع القبول بالثانوى العام أصبح 245 بتخفيض درجتين عن الحد الأدنى المعتمد وهو 247، ومجموع قبول صناعي 5 سنوات هو 225 بتخفيض ثلاث درجات عن الحد الأدنى المعتمد و228، ومجموع قبول تجاري 5 سنوات هو 228 بتخفيض 4 درجات عن الحد الأدنى المعتمد وهو 232، وتخفيض مجموع قبول فندقي 5 سنوات هو 233 بتخفيض 4 درجات عن الحد الأدنى المعتمد وهو 237.





كان محافظ المنيا قد اعتمد في شهر يونيو الماضي ، تنسيق القبول للصف الأول الثانوى العام والخاص على مستوى مدارس المحافظة للعام الدراسى 2020 / 2021، حيث تم تحديد مجموع 247 درجة كحد ادنى للقبول بالصف الأول الثانوى العام، ومجموع 205 درجة كحد أدنى للقبول بالصف الأول الثانوى الخاص.

وقال محمد عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إن عدد الطلاب المتوقع قبوله بمدارس التعليم الثانوى الحكومى والخاص 27513 طالبا وطالبة فى 127 مدرسة ثانوى عام.

كما يبلغ عدد الطلاب المتوقع قبولهم بمدارس التعليم الفنى 68590 والتى تتمثل فى 14 مدرسة تجارى - 31 صناعى - 6 زراعي.