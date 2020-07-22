استعدادًا لاستكمال الدورى.. الترسانة يقرر إجراء مسحات كورونا لـ اللاعبين والجهاز الفني





كان اتحاد الكرة اعلن عودة منافسات دورى القسم الثاني يوم 20 سبتمبر بعد فترة التوقف .





وكان نادي الترسانة أجري تحليل دم علي اللاعبين والجهاز الفني للإطمئنان عليهم وتحمل النادي التكلفة استعدادا لعودة التدريبات يوم السبت المقبل تحت قيادة المدير الفني شاكر عبدالفتاح .





ويعاني فريق الترسانة الموسم الحالي من خطر الهبوط الي دورى القسم الثالث حيث يحتل المركز الحادي عشر في جدول ترتيب مجموعة القاهرة برصيد 15 نقطة.

قرر نادي الترسانة ، إجراء مسحات للكشف عن فيروس كورونا علي لاعبي الفريق الاول والجهاز الفني، استعدادا لعودة الدورى القسم الثاني ، بعد فترة توقف دامت لأكثر من اربعة اشهر علي خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد .