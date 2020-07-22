AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

استعدادًا لاستكمال الدورى.. الترسانة يقرر إجراء مسحات كورونا لـ اللاعبين والجهاز الفني

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 04:33 م
الترسانة
الترسانة
Advertisements
عبدالله هشام
قرر نادي الترسانة ، إجراء مسحات للكشف عن فيروس كورونا علي لاعبي الفريق الاول والجهاز الفني، استعدادا لعودة الدورى القسم الثاني ، بعد فترة توقف دامت لأكثر من اربعة اشهر علي خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد . 

كان اتحاد الكرة اعلن عودة منافسات دورى القسم الثاني يوم 20 سبتمبر بعد فترة التوقف . 

وكان نادي الترسانة أجري تحليل دم علي اللاعبين والجهاز الفني للإطمئنان عليهم وتحمل النادي التكلفة استعدادا لعودة التدريبات يوم السبت المقبل تحت قيادة المدير الفني شاكر عبدالفتاح . 

ويعاني فريق الترسانة الموسم الحالي من خطر الهبوط الي دورى القسم الثالث حيث يحتل المركز الحادي عشر في جدول ترتيب مجموعة القاهرة برصيد 15 نقطة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استعدادا لاستئناف التدريبات.. شاهد لاعبو البنك الأهلي يخضعون للفحوصات الطبية

صفقة الأهلي.. مهارات وليد فوزي صانع ألعاب الترسانة

رئيس نادي البنك الأهلي: نرحب بقرار العودة مع ضرورة تنفيذ شروط الهبوط والصعود

خالد جلال: لن أقود فريقا يلعب بالدرجة الثانية ..فيديو

محمد حسين مدربا لحراس مرمى الترسانة بعد اعتذار عصام محمود

ترشيحاتنا

جيرارد متجاهلا محمد صلاح: هذا الثنائي الأهم في ليفربول

آسفة كانت الأغنية الأخيرة.. أيمن الذهبي يكشف حقيقة خيانته لـ أصالة

المالية تعلن تفاصيل مبادرة تشجيع المنتج المحلى.. 200 جنيه دعما لكل فرد بالبطاقات التموينية بحد أقصى 1000 جنيه

متي أسس النبي مسجده الشريف وكيف بٌني؟.. علي جمعة يرد

هل في المال المدخر للزواج زكاة ؟ .. الإفتاء توضح

بحجاب وردي.. شاهد أحدث ظهور لـ فيفي عبده عبر إنستجرام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الطفل الأشهر في العالم .. 20 صورة للأمير جورج حفيد ديانا في عيد ميلاده

عبء على العائلة المالكة البريطانية.. استطلاع رأي يضع الأمير هاري في موقف محرج

عروس تكتشف خيانة خطيبها قبل حفل الزفاف.. ورد فعلها غير متوقع