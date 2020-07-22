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محافظات

بدء صرف منحتي عيد العمال والفطر المبارك للعمالة غير المنتظمة في أسيوط

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 04:37 م
محافظة اسيوط
محافظة اسيوط
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إيهاب عمر
أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن بدء صرف منحتي عيد الفطر المبارك وعيد العمال للعمالة غير المنتظمة بداية من اليوم الأربعاء وحتى 21 أغسطس القادم بناءً على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لمساندة العمالة غير المنتظمة. 

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وأكد محافظ أسيوط  على تقديمه لكافة سبل الدعم والحماية للفئات الأولى بالرعاية وخاصة العمالة غير المنتظمة مشيرًا إلى اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة واتباع الإرشادات والتعليمات الوقائية والاحترازية ومراعاة التباعد الإجتماعي أثناء صرف المنحة حفاظًا على صحة المواطنين التخفيف عن كاهلهم وضمان سلامة العاملين القائمين بصرف المنح لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد بين المتعاملين والمترددين على هذه المقرات والمنافذ تماشيًا مع خطط الدولة والإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩".

وأوضح حازم علي وكيل وزارة القوى العاملة بأسيوط إنه سيتم صرف المنحة المقررة بمناسبة عيد العمال وعيد الفطر المبارك لـ 3125 مستفيدا من العمالة غير المنتظمة على مستوى المحافظة بجملة 1000 جنيه لكل عامل، وذلك عن طريق المكاتب البريدية المنتشرة على مستوى المحافظة لافتًا إلى تعليمات الدكتور محمد سعفان وزير القوي العاملة بضرورة الاهتمام بالعمال باعتبارهم عماد النهضة والتقدم في ربوع مصر .

لافتًا إلى التنسيق بين كافة الجهات المعنية لصرف المنحة في سهولة ويسر مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد مناشدًا المستحقين الإلتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وعدم التزاحم أثناء عملية الصرف لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد.
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