تعديل غريب.. سيارة مزيج بورشه 911 و فيات 500 الصغيرة.. صور

قام أحد عاشقى السيارات المعدلة فى اليونان باقتناء سيارة فيات 500 الصغيرة وتحويلها الى سيارة بتعديل غريب ، حيث جمع القوة والاداء الرياضى والحجم الصغير فى آن واحد .





النسخة المصغرة لعاشق التعديلات ، كانت مزيج بين بورشه 911 معشوقة الملايين عبر أجيالها حول العالم وسيارته فيات 500 الصغيرة ، وتساءل العديد ماذا سيحدث لو تم مزج هذه السيارة الإيطالية الصغيرة مع السيارة الألمانية الرياضية بورشه 911 .





ولكن بعد ان شاهدنا الصور تاكدنا ان تعديل السيارة تم بجهد كبير حتى يصل الى نتيجة اصدار سيارة سوبر ميني ، حيث انه من الصعب أن تجد علامة رياضية فاخرة أكثر تميزًا من علامة بورشه في العالم ، ذات حجم صغير .





أما عن المتابعين لصور هذه السيارة المعدلة الغريبة ، اكدوا ان التعديل يبدو بسيط ، لكن يجب أن نثني على المجهود الكبير الذي تم بذله وكذلك الفكرة بحد ذاتها، فالتعديلات التي جرت عليها جعلتها كما لو انها سيارة كلاسيكية أنيقة بمحرك خلفي يتم تبريده بالماء.





والجدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تحصل فيه بورشه على محرك من هذا النوع، بالاضافة الى المصابيح الأمامية التي تعطيها طابعًا رياضيًا، وحجمها الصغير .