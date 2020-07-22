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مرأة

مشكلة النساء.. إليك علاج جلد الوزة

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 06:01 م
جلد الوزة
جلد الوزة
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رشا عوني
تعاني الكثير من النساء من مشكلة جلد الوزة ، حيث يصبح الجلد محببا بشكل غريب بعد إزالة الشعر ، وصبح ملمس الجلد خشن فتشبه جلد الإوز بعد تنظيفه ، لكن يمكنك علاج هذه المشكلة بطرق طبيعية في المنزل أو بالأدوية إذا تطلب بالأمر . 

نصح موقع Glowpink المعني بجمال المرأة ، بعدة نصائح لتجنب جلد الوزة ، أهمها إزالة الشعر بطريقة صحيحة مع اتجاه الشعر حتى تضمني إزالته دون ضرر ، كذلك ترطيب الجسم بشكل مستمر له دور كبير في تجنب مشكلة جلد الوزة . 

يمكنك تجربة بعض الوصفات الطبيعية في علاج جلد الوزة ومنها وصفة زيت اللافندر و زيت شجرة الشاي .. إليكي الطريقة : 

اخلطي 3 ملاعق من زيت اللافندر مع 3 ملاعق من زيت شجرة الشاي ، واستخدمي قطة قطنية نظيفة اغمسيها في الخليط ومرريها على الجلد ، فذلك يساعد على ترطيب الجلد و تنظيف المسام و وتهدئة ظهور الحبوب والالتهابات . 
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