مشكلة النساء.. إليك علاج جلد الوزة





نصح موقع Glowpink المعني بجمال المرأة ، بعدة نصائح لتجنب جلد الوزة ، أهمها إزالة الشعر بطريقة صحيحة مع اتجاه الشعر حتى تضمني إزالته دون ضرر ، كذلك ترطيب الجسم بشكل مستمر له دور كبير في تجنب مشكلة جلد الوزة .





يمكنك تجربة بعض الوصفات الطبيعية في علاج جلد الوزة ومنها وصفة زيت اللافندر و زيت شجرة الشاي .. إليكي الطريقة :





اخلطي 3 ملاعق من زيت اللافندر مع 3 ملاعق من زيت شجرة الشاي ، واستخدمي قطة قطنية نظيفة اغمسيها في الخليط ومرريها على الجلد ، فذلك يساعد على ترطيب الجلد و تنظيف المسام و وتهدئة ظهور الحبوب والالتهابات .

تعاني الكثير من النساء من مشكلة جلد الوزة ، حيث يصبح الجلد محببا بشكل غريب بعد إزالة الشعر ، وصبح ملمس الجلد خشن فتشبه جلد الإوز بعد تنظيفه ، لكن يمكنك علاج هذه المشكلة بطرق طبيعية في المنزل أو بالأدوية إذا تطلب بالأمر .