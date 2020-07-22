فى قضية سب ريهام سعيد.. سما المصري للمحكمة: والله ما شهرت بيها.. حجز القضية للحكم 27 أغسطس .. والدفاع: موكلتي بريئة ويقدم 50 فيديو

- ‎27 أغسطس الحكم علي سما المصري بسب وقذف ريهام

- محامي سما المصري يقدم 55 فيديو للمحكمة بشأن واقعة سب وقذف ريهام سعيد

- سما المصري تعترف للمحكمة ببث فيديو ضد ريهام سعيد: "بس والله ما شهرت بيها"









حجزت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، الحكم على سما المصري بتهمة سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد لجلسة 27 أغسطس المقبل.









استمعت المحكمة، لمرافعة أشرف ناجي، محامي الفنانة سما المصري في محاكمتها بتهمة سب وقذف ريهام سعيد.









ودفع "ناجي" بعدم ثبوت التهمة بحق موكلته سما المصري وانتفاء ركن العلانية وعدم توافر أركان جريمة السب والقذف، وخلو الأوراق من الأدلة وحسن نية المتهمة.









وقدم محامي سما المصري صورة من قرار المجلس الأعلى للإعلام بوقف ريهام سعيد عن العمل وكذلك قرار قناة الحياة، بالإضافة لحكم القضاء الإداري بتأييد وقفها عن العمل بسبب الفيديو.









وقدم الدفاع للمحكمة اسطوانة مدمجة تحوي أكثر من 50 فيديو لإعلاميين وآخرين يهاجمون وينتقدون ريهام سعيد بسبب حديثها عن السمنة.









وقالت سما المصري للمحكمة "انا اتكلمت على فيديو ريهام سعيد بتاع السمنة زي أي حد لكن منشرتش الفيديو على حساباتي الرسمية ومشتمتهاش فيه".









وظهرت سما في قفص المتهمين مرتدية ملابس السجن البيضاء وكمامة طبية وفقا للاجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.









وتضمن أمر إحالة سما المصري ، الي المحكمة الاقتصادية أنها في شهر اغسطس 2019 بدائرة قسم الأزبكية قذفت بطريق التليفون المجني عليها ريهام سعيد، وقد تضمن الأمر طعنًا في عرضها ونشرت بذلك مقطعا وقامت بإرساله لأصدقائها عبر تطبيق الواتس اب علي النحو المبين بالتحقيقات.









وأشار أمر الإحالة، الى أن سما المصري سبت بطريق التليفون المجني عليها ريهام سعيد، بأن وجهت لها العبارات والألفاظ غير اللائقة، و ظهرت في مقطع مصور وجهت اليها فيه العبارات المبينة وصفها سب وقذف ونشرت المقطع وارسلته إلي أصدقائها عبر تطبيق الواتس اب .









وأكد أمر الإحالة أنها اعتدت علي المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بأن ظهرت بمقطع مصور وقامت بارساله الي أصدقائها عبر تطبيق الواتس اب ، وقامت بنشر معلومات واخبار عن طريق الشبكة المعلوماتية تستسهل خصوصية المجني عليها ريهام سعيد، بان ارتكبت الأفعال محل الاتهام الاول وارسالها الي أصدقائها.









يذكر أن قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار رامى عباس بمعاقبة سما المصري بالحبس 3 سنوات وتغريمها 300 ألف جنيه ووضعها تحت المراقبة لمدة مساوية للعقوبة في واقعة اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور وتقدمت باستئناف علي الحكم الصادر .







