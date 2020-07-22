نبيلة عبيد تستعيد ذكريات فيلم الغرقانة بهذه الطريقة.. شاهد

نشرت الفنانة نبيلة عبيد صورة لها بشخصية البدوية وردة التى جسدتها في فيلم الغرقانة عبر حسابها على إنستجرام.

وكتبت:"البدويه ورده، فيلم الغرقانة...قصة حسن شاه..سيناريو و حوار مصطفى محرم...و المخرج محمد خان".

وكانت قد علقت الفنانة نبيلة عبيد، على أزمة الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، قائلة: "عنده حق يزعل لأنه فنان كبير وعظيم".

وأضافت النجمة الكبيرة خلال مداخلة هاتفية لها عبر برنامج "القاهرة الآن"، أن عبد الرحمن أبو زهرة فنان كبير، ومن حقه أن يغضب بسبب تلك الانتقادات، لافتة إلى أن من في مثل نجوميته من فناني هوليوود، تُكتب لهم أعمالًا خصيصًا ملائمة لحجم نجوميتهم.

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وتابعت: "الكبار بره بيتكتب لهم أعمال مخصوص مقارنة بمصر التي تهتم حاليًا بالأجيال الصغيرة"، مشيرة إلى أن هذا لم يكن موجودًا في الأجيال الفنية السابقة حيث إنها عملت مع كل الأجيال بحسب قولها، واستطردت: "يمكن الدنيا اتغيرت".

وكشفت نبيلة عبيد، عن عزمها كتابة مذكراتها، قائلة: "هكتب مذكراتي سواء في كتاب أو سأقوم بتصويرها بالكاميرا وهحكيها بنفسي لأتركها كتعليم للأجيال القادمة.. إيه اللي مريت بيه والصعوبات اللي واجهتها، واعتقد ده هيفيد الاجيال الجديدة ومش هتكلم عن حاجة في حياتي الشخصية لأن ببساطة حياتي الشخصية عبارة عن شغلي".

وكشفت نبيلة عن أنه من المقرر التحضير لجزء ثان من مسلسل "سكر زيادة" خلال الفترة المقبلة، بعد النجاح الذي حققه الجزء الأول.