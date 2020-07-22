AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الإمارات تعلن تسجيل 342 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 07:51 م
صدى البلد
Advertisements
القسم الخارجي
أعلنت وزارة الصحة الاماراتية، اليوم الأربعاء، تسجيل 342 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" إلى جانب تسجيل حالة وفاة واحدة. 

وقالت الصحة الإماراتية إنه تم تسجيل 390 حالة شفاء جديدة في البلاد، ليصبح إجمالي حالات الشفاء 50 ألف و354 حالة. 

ودعت الوزارة إلى منع التعامل مع العمالة المتجولة بهدف ذبح الأضاحي وسيتم مخالفة كل من يتعامل معهم وذلك لضمان صحة وسلامة أفراد المجتمع، وذلك أثناء عيد الاضحى المبارك. 

كما طالبت بتجنب الزيارات والتجمعات العائلية واستخدام وسائل التواصل الالكترونية أو الاتصال بدل ذلك ومنع توزيع العيدية على الأطفال أو حتى صرفها من المصارف وتداولها بين الأفراد خلال هذه الفترة واستخدام البدائل الإلكترونية لذلك.

وشددت على ضرورة تجنب زيارة الحوامل والأطفال والأشخاص الأكثر تأثرًا بالفيروس وذوي الأمراض المزمنة وتجنب الخروج إلى الأماكن العامة حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الإمارات تعدل مواعيد حظر التجول وتخفف إجراءات مواجهة كورونا

بلا عيدية.. كيف استعدت الإمارات لعيد الفطر؟

تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا في دمياط .. تفاصيل

مخالطون .. تسجيل 6 إصابات جديدة بـ كورونا في دمياط

تسجيل 11 إصابة جديدة بكورونا من المخالطين في دمياط

تسجيل 9 إصابات جديدة بكورونا من المخالطين في دمياط

ترشيحاتنا

الحكومة توافق على إقامة مجتمعات عمرانية جديدة كتوسعات لـ 3 مدن

الرئيس وأم النور.. عندما شاهد عبد الناصر السيدة العذراء

نجيب ساويرس عن أزمة سد النهضة: من حق مصر محاربة إثيوبيا إذا أغلقت الصنبور

عروس تكتشف خيانة خطيبها قبل حفل الزفاف.. ورد فعلها غير متوقع

مصر تتجاوز كورونا.. 7 إجراءات حكومية جديدة لتخفيف العبء عن المواطن

أحدث صور لسد النهضة.. وزير المياه الإثيوبي يهنئ شعبه بانتهاء المرحلة الأولى من ملء الخزان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ المشجر الصيفي.. بسمة بإطلالة جذابة تستعرض جمالها

بـ الأسود المكشوف.. عبير صبري تتألق بإطلالة جذابة على البحر.. شاهد

بعد واقعة مدير حميات دمنهور.. سر عودة الإصابة بالكورونا مرة ثانية بعد التعافي