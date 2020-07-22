الإمارات تعلن تسجيل 342 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة الاماراتية، اليوم الأربعاء، تسجيل 342 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" إلى جانب تسجيل حالة وفاة واحدة.





وقالت الصحة الإماراتية إنه تم تسجيل 390 حالة شفاء جديدة في البلاد، ليصبح إجمالي حالات الشفاء 50 ألف و354 حالة.





ودعت الوزارة إلى منع التعامل مع العمالة المتجولة بهدف ذبح الأضاحي وسيتم مخالفة كل من يتعامل معهم وذلك لضمان صحة وسلامة أفراد المجتمع، وذلك أثناء عيد الاضحى المبارك.





كما طالبت بتجنب الزيارات والتجمعات العائلية واستخدام وسائل التواصل الالكترونية أو الاتصال بدل ذلك ومنع توزيع العيدية على الأطفال أو حتى صرفها من المصارف وتداولها بين الأفراد خلال هذه الفترة واستخدام البدائل الإلكترونية لذلك.





وشددت على ضرورة تجنب زيارة الحوامل والأطفال والأشخاص الأكثر تأثرًا بالفيروس وذوي الأمراض المزمنة وتجنب الخروج إلى الأماكن العامة حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.



