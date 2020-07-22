الحكومة تعلق على عودة صلاة الجمعة بالمساجد.. فيديو

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن صلاة عيد الأضحى ستتم بنفس الآلية المتبعة في صلاة عيد الفطر بنقل الصلاة والتكبيرات من أحد المساجد الكبيرة، أن وزارة الأوقاف تعمل على قواعد وآليات عودة صلاة الجمعة، والوزارة تدرس العودة التدريجية للجمعة وستعرض المقترح على الاجتماع المقبل للجنة الأزمات.

علق نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء ، على مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتشجيع المنتج المحلي، وقال إن هناك 1200 تاجر مشارك فى مبادرة الرئيس السيسي، وأن تكلفة المبادرة 12.25 مليار جنيه تتحملها وزارة المالية.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن جميع السلع ستكون موجودة فى المنافذ ما عدا السيارات.









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المتحدث باسم مجلس الوزراء، ، أن المنافذ سيكون بها ملابس و أدوات كهربائية ، ومنتجات خشبية، وسيراميك وكل شئ. وأوضح





ولفت المتحدث باسم مجلس الوزراء ، إلى أن اجتماع اليوم كان يبحث القرار الذى تم اتخاذه فى 27 -6 وهو الفتح التدريجي، موضحًا أن الجميع يلاحظ أن هناك انخفاضا فى أعداد الإصابات بفيروس كورونا.





وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء ، إلى أن هناك استمرارا لـ قرار الإبقاء على غلق الشواطئ العامة والحدائق العامة، ولكن بعد العيد سيتم فتح الحدائق التى تعمل بنظام التذاكر ويكون هناك سماح لـ 50%من الطاقة المعتادة وكشف أن حديقة الحيوان سيتم فتحها بعد عيد الأضحى





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وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء ، أن اجتماع الحكومة اليوم سيسمح لـ المطاعم والمقاهى العمل بنسبة 50% من الأحد المقبل، بدلا من 25 % وسيكون العمل لـ الساعة الـ 12 مساء.





وتابع: " الشيشة ما زالت ممنوع تناولها فى المقاهى، وأن الغرامة فى حالة ضبطها تصل للغلق وغرامة 4 آلاف جنيه".





وتحدث المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن صلاة عيد الأضحى المبارك و قال إن ما تم فى عيد الفطر سيتم تطبيقه فى عيد الأضحى، وسيتم نقل الصلاة من أحد المساجد الكبيرة، وسيكون هناك مسجد واحد على مستوي الجمهورية, وأن الأوقاف هى المسئولة عن تحديد المسجد.





وأكد أن قرار منع إقامة الأفراح التى تتم فى الفنادق والقاعات مستمر، ولم يتم اتخاذ قرار بإقامة الأفراح في الفنادق، وان إقامة الأفراح فى الشوارع غير مسموح به ومن يفعل ذلك يرتكب مخالفة.





وتابع : استمرار إغلاق الشواطئ العامة خلال أيام العيد، ولم يصدر قرار بفتح الشواطئ، وأن حركة النقل كما هى أيام العيد ولم يصدر أى قرار جديد".



