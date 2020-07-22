أحمد موسى: قناة الجزيرة منبر لـ الجماعات الإرهابية

قال الإعلامي أحمد موسى، إن قناة الجزيرة الإرهابية هى المنبر لـ الجماعات الإرهابية المجرمة، موضحًا رجالنا الأبطال نجحوا في إحباط هجوم إرهابي على إرتكاز أمنى بمنطقة بئر العبد.





وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، أن الجيش المصري يدافع عن أمن مصر وقضى على 18 إرهابي أمس.





وأوضح أحمد موسى، أن مصر عندما تحدث عن الأوضاع فى ليبيا و استعداد الجيش لتأمين حدود وأمن مصر القومي.





ولفت أحمد موسى، إلى أن الطائرات المصرية قامت بتصوير الإرهابيين وهم يموتون، وتابع موسي: " احنا بضرب كلاب إردوغان، وقمنا بتدمير عربيات الإرهابيين المشترية بأموال قطر".





وأشار أحمد موسى، إلى أن هناك تحريض مستمر على مصر، ولكن لا يستطيع أحد الاقتراب من مصر.



