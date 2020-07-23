فنون جميلة حلوان لطلاب الثانوية العامة: 400 جنيه مصروفات اختبارات القدرات والسداد إلكترونيا.. ووقت الامتحان ساعتان ونصف وإلغاء الأسئلة النظرية.. ولا صحة لوجود دورات بالكلية للتأهيل





وصرح الدكتور أحمد فؤاد هنو، عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان لـ"صدى البلد"، بأنه بالنسبة إلى مصروفات اختبارات القدرات بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان بالزمالك ، فتبلغ 400 جنيه هذا العام وهى نفس المصروفات الخاصة بعام 2019 ولا زيادة فيها .





وأضاف أنه يجب لأداء الاختبارات الدخول على موقع مكتب التنسيق التابع لوزارة التعليم العالى و تسجيل بيانات الطالب أولًا، ثم يتجه الطالب لموقع جامعة حلوان ويسجل بياناته مرة اخرى لكى يظهر له كود الدفع الخاص بالمصروفات الخاصة باختبارات القدرات و قدرها 400 جنيه فقط .





وأوضح أنه بعد ذلك يحتفظ الطالب بهذا الكود ويتوجه الى خدمات الدفع الالكترونى و هى 9 اماكن يمكن الدفع من خلالها، ومن ضمنها خدمات دفع "فورى و مصارى و البريد المصرى و البنوك" و غيرها .





ونوه إلى أنه بعد الدفع، يجب على الطالب الاحتفاظ بإيصال السداد؛ لتسجيله على موقع الجامعة، ثم يظهر للطالب موعد الاختبار الخاص به، الذى يجب الالتزام به .





وأشار "هنو" لـ"صدى البلد"، إلى أنه تم تحديد طرق الدفع الإلكترونية؛ حفاظا على سلامة الطلاب ومنع التجمعات والالتزام بالاجراءات الاحترازية من فيروس كورونا .





كما أوضح أنه بالنسبة لوجود كورسات تدريبية لتأهيل الطلاب لهذه الاختبارات تابعة لجامعة حلوان او داخل الكلية؛ فإن هذا غير صحيح وأن هذه الدورات تم إلغاؤها من حوالى 6 سنوات و لن يتم تطبيقها هذا العام.







