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وزيرة البيئة: انتهينا من مناقشة مشروع قانون إدارة المخلفات بلجان البرلمان

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 10:52 م
صدى البلد
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عادل نصار
قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة، إن منظومة إدارة المخلفات تقوم على 3 محاور، مضيفة أنه من عام ونصف بدأنا العمل على هذا الأمر.

وأضافت فؤاد، في حوارها مع الإعلامي رامي رضوان، عبر تطبيق "زووم"، مقدم برنامج "مساء دي ا مسي"، المذاع عبر شاشة "دي أم سي"، مساء اليوم الأربعاء، أن هناك روية متكاملة للتعامل مع أزمة القمامة والاستفادة من إعادة تدويرها، لافتا إلى أن القيادة السياسية تضع ضمن أولويتها ملف المخلفات. 
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة،  أن الرئيس السيسي وجه بضرورة العمل على إقامة المحطات الوسيطة، مشيرة إلى أنه انتهينا من مناقشة مشروع قانون إدارة المخلفات بلجان البرلمان.
وأشارت إلى أنه تم الانتهاء من 11 محطة وسيطة و3 مصانع، متوقعة الانتهاء قريبا من البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات.

وأكمل الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة، أنه الرسوم الجديدة على النظافة لن تؤثر على محدودي الدخل، لافتة أنه أمام مصر لانتهاء المخلفات من الشوارع المصرية.
 



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