AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

حجز 4.9 مليار متر مكعب خلف سد النهضة.. وزير الري الأسبق: السد لم يكتمل بعد.. فيديو

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 11:11 م
سد النهضة
سد النهضة
Advertisements
محمود محسن
أكد الدكتور محمد نصر علام وزير الرى الأسبق، أن مشكلة سد النهضة تكمن فى حال قيام إثيوبيا بتنفيذ التصريحات غير المسئولة لرئيس وزرائها، بأنه سيعمل على ملء السد فى عامين فقط، وحجز 74 مليار متر مكعب.

وأضاف "علام"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" عبر القناة الأولى، أنه لا يوجد هدف لإثيوبيا من وراء ما تقوم به الآن؛ إلا التحكم فى مصر، وتابع: "استراتيجية إثيوبيا حول سد النهضة، إما المياه أو الأموال"، مؤكدا أن هذه الورقة استغلها الأعداء قديمًا.

أقرا أيضا 

وتابع وزير الري الأسبق، أن الجانب الإثيوبى يماطل فى مفاوضات سد النهضة، ومن الخطأ أن نقول إنها بدأت التخزين؛ كون السد لم يكتمل بعد.

وأشار "علام" إلى أن ما تم حجزه حتى الآن 4,9 مليار متر مكعب، والمياه بدأت تتجاوز منتصف السد، وتمر، وذلك لا يشكل أى خطر على مصر.

وأوضح وزير الري الأسبق، أنه "فى حال قيام إثيوبيا بملء السد منفردة؛ سيكون لذلك عواقب خطيرة على الأمن المائى بمصر، ولكن حال التزامها بالمبادئ التى تم الاتفاق عليها؛ لن تنقص قطرة واحدة من حق مصر".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصر تخاطب مجلس الأمن وتحمل المجتمع الدولي مسئولياته تجاه أزمة سد النهضة.. العنت الإثيوبي يهدد السلم والاستقرار الإقليميين.. السودان يرفض مقترحا إثيوبيا بتوقيع اتفاق جزئي.. وأديس أبابا تماطل مجددا

موقع بريطاني: إثيوبيا تشعل التوترات الإقليمية بسبب سد النهضة

وزير الري الأسبق: مصر لن تفرط في نقطة مياه خلال عملية تفاوض سد النهضة.. فيديو

لا نستطيع التنازل عن حقنا في الحياة.. ماذا تريد مصر من مفاوضات سد النهضة؟.. وزير الري الأسبق يجيب

وزير الري الأسبق: إثيوبيا دولة كذابة وتقوم بمراوغات رخيصة في أزمة سد النهضة

لجنة التفاوض حول سد النهضة: إثيوبيا تخزن المياه ولا نجزم بالملء

ترشيحاتنا

الطفل الأشهر في العالم .. 20 صورة للأمير جورج حفيد ديانا في عيد ميلاده

مع اقتراب عيد الأضحى.. طريقة تخزين الرقاق الطري والناشف بشكل صحيح

على الموتوسيكل.. ليلى أحمد زاهر بإطلالة كاجوال تبرز جمالها.. شاهد

أحمد موسى: السراج والمشري وصنع الله والكبير وشكشك يصلون تركيا فى زيارة سرية

3 عقوبات للمخالفين.. برلماني: تخفيف إجراءات كورونا لا يعني إلغاء العقوبة

أخبار الفن.. ناهد السباعي بـ حلة المحشي في حمام السباحة.. حقيقة وفاة طفل Arabs Got Talent

AdvertisementS

اخبار الفن .. الموت يفجع منة عرفة.. العثور على مذيعة مقتولة وعارية فى ظروف غامضة.. أحدث ظهور لـ فريدة فهمى

أحمد حجازي يعود مع وست بروميتش ألبيون للدوري الإنجليزي رسميًا

الحكومة : فتح المقاهي والمطاعم حتى 12 ليلا بنسبة إشغال 50 % .. وغلق المحال والمولات 10 مساء

200 جنيه لكل فرد.. المالية تعلن خبرا سارًا للمواطنين .. فيديو

دراسة غريبة.. الأشخاص الأكثر جلوسا في المنزل أكثر عرضة للإصابة بكورونا

حقيقة وفاة الطفل حسوني متسابق Arabs Got Talent بسبب السمنة

انفراجة جديدة.. الوزراء يخفض الإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا

إدارة ترامب تعاقب إثيوبيا وتدرس حجب مساعدات بسبب سد النهضة

بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو وعيد الأضحى.. قرار جمهورى بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم

وزير الرى السابق لـ صدى البلد: 10 سنوات الوقت المثالي لملء سد النهضة

8 ساعات.. قطع المياه بعدة مناطق بالجيزة يوم الجمعة

وزير داخلية الوفاق يتراجع ويزيل تغريدته ضد الجيش المصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر هذه الأمراض تصيب الدماغ لعدم تناول الأطعمة الصحية

الشرطة الامريكية تعتدي على طاقم التلفزيون الروسي في بورتلاند.. موسكو ترسل مذكرة احتجاج

مع اقتراب عيد الأضحى.. طريقة تخزين الرقاق الطري والناشف بشكل صحيح