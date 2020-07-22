حجز 4.9 مليار متر مكعب خلف سد النهضة.. وزير الري الأسبق: السد لم يكتمل بعد.. فيديو

أكد الدكتور محمد نصر علام وزير الرى الأسبق أن مشكلة سد النهضة تكمن فى حال قيام إثيوبيا بتنفيذ التصريحات غير المسئولة لرئيس وزرائها، بأنه سيعمل على ملء السد فى عامين فقط ، وحجز 74 مليار متر مكعب.





وأضاف "علام" ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" عبر القناة الأولى ، أنه لا يوجد هدف لإثيوبيا من وراء ما تقوم به الآن؛ إلا التحكم فى مصر، وتابع: "استراتيجية إثيوبيا حول سد النهضة، إما المياه أو الأموال"، مؤكدا أن هذه الورقة استغلها الأعداء قديمًا.





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وتابع وزير الري الأسبق، أن الجانب الإثيوبى يماطل فى مفاوضات سد النهضة، ومن الخطأ أن نقول إنها بدأت التخزين؛ كون السد لم يكتمل بعد.





وأشار "علام" إلى أن ما تم حجزه حتى الآن 4,9 مليار متر مكعب ، والمياه بدأت تتجاوز منتصف السد ، وتمر ، وذلك لا يشكل أى خطر على مصر.



