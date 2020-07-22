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أصل الحكاية

9 أعوام من فشل المفاوضات .. محطات في تاريخ سد النهضة

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 10:35 م
سد النهضة
سد النهضة
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عبدالله قدري
محطات كثيرة مرت بها مراحل التفاوض حول سد النهضة، بين مصر والسودان وإثيوبيا، لضمان عدم المساس بحصة مصر والسودان في مياه نهر النيل.

وترفض جمهورية مصر العربية المساس بحصتها في مياه نهر النيل، بسبب السد الذي تبنيه إثيوبيا وقامت بالانتهاء من المرحلة الأولى من ملء السد منذ يومين.. فما هي أبرز محطات التفاوض حول سد النهضة الإثيوبي والتي بدأت منذ 9 أعوام؟

أبريل 2011
حكومة إثيوبيا تعلن تدشين مشروع سد النهضة لتوليد الطاقة الكهرومائية، من دون مشورة مصر، باعتبارها أكبر الأطراف حصة في مياه نهر النيل.

سبتمبر 2011
مصر وإثيوبيا يتفقان على تشكيل لجنة من خبراء دوليين، لدراسة آثار بناء سد النهضة على الدول الأطراف.

مايو 2012
اللجنة المكونة من 10 خبراء تبدأ دراسة آثار بناء سد النهضة وتأثيره على مصر والسودان.

2013
اللجنة الثلاثية تصدر تقريرها باستكمال الدراسات لتقييم آثار سد النهضة، قبل تتوقف المفاوضات بعدما رفضت مصر وجود عدم  خبراء أجانب في اللجنة الفنية.

2014
مصر وإثيوبيا يتفقان على استئناف المفاوضات من جديد، بعد لقاء جمع الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي هيلي ديسالين.

في أكتوبر من نفس العام الدول الثلاث يتفقون على اختيار مكتبين استشاريين فرنسي وهولندي لعمل الدراسات المطلوبة بشأن السد.

2015
الرئيس السيسي ونظيريه السوداني والإثيوبي يوقعون وثيقة المبادئ التي نصت على إعداد الدراسات الفنية اللازمة للسد في 11 شهرا، مع  تعهد إثيوبيا بعدم الإضرار بدولتي المصب.

ديسمبر 2015
وزراء خارجية الدول الثلاث يوقعون وثيقة الخرطوم التي أكدت على تنفيذ إعلان المباديء وتكليف مكتب فرنسي للدراسات الفنية المطلوبة.

نوفمبر 2017
وزير الري يعلن عدم التوصل لاتفاق بعدما رفضت مصر والسودان التقرير الاستهلاكي.

ديسمبر 2017
مصر تقترح على إثيوبيا مشاركة البنك الدولي في أعمال اللجنة الثلاثية، وإثيوبيا ترفض اقتراح مصر.

أبريل 2018
وزراء خارجية الدول الثلاث يجتمعون، وتصريحات بعدم الوصول إلى اتفاق.

يونيو 2018: رئيس وزراء إثويبيا آبي أحمد يتعهد بأن إثيوبيا لن تضر حقوق مصر المائية.

أكتوبر 2019
الرئيس السيسي يلتقي رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، في روسيا،، ويتفقان على استئناف المفاوضات، وسط عرض وساطة من موسكو.

نوفمبر 2019: واشنطن تعرض الوساطة وتعقد اجتماعات مع الأطراف الثلاثة يعقبها اتفاق خلال شهرين.

2020
يناير: واشنطن تستضيف اجتماع الدول الثلاث، وينتهي الاجتماع بتأجيل الاتفاق إلى نهاية فبراير 2020.

28 فبراير 2020 : إثيوبيا تغيب عن اجتماع واشنطن لتوقيع الاتفاق النهائي، ومصر توقع بالأحرف الأولى، وسط رفض إثيوبي.

21 يوليو 2020
إثيوبيا تعلن ملء المرحلة الأولى من خزان سد النهضة

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