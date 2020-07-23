AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

«ثورة يوليو.. ونظرة على التاريخ والمستقبل».. تعيد الروح للهناجر السبت المقبل

الخميس 23/يوليه/2020 - 07:02 ص
صدى البلد
Advertisements
طارق موسى
تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، واحتفالا بذكرى ثورة ٢٣ يوليو، يقيم قطاع شئون الانتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، أولى لقاءاته الشهرية  لملتقى الهناجر الثقافى، بعد توقف بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك تحت عنوان "ثورة يوليو.. ونظرة على التاريخ والمستقبل"، في السابعة والنصف من مساء يوم السبت ٢٥ يوليو الجارى، بمسرح مركز الهناجر للفنون، بإشراف الفنان محمد دسوقى مدير المركز  .

يشارك في الندوة كل من الدكتور طارق منصور، وكيل كلية الآداب جامعة عين شمس، والدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والعميد سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الإستراتيجية، والإعلامية الدكتورة أمل مسعود نائب رئيس الإذاعة المصرية، وتدير اللقاء الناقدة الدكتورة ناهد عبدالحميد مدير ومؤسس الملتقى .

وبين كلمات الضيوف، يستمتع رواد الملتقى بمجموعة من الأغاني الوطنية للمطرب أشرف علي، بمصاحبة فرقته الموسيقية، ويتيح الملتقى دعوات الحضور من خلال شباك تذاكر مركز الهناجر للفنون بساحة دار الأوبرا مجانا .

ويحرص الملتقى باتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة ٢٥% من القوة الاستيعابية  .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الثقافة: ثورة يوليو ملحمة بيضاء ستبقى ملهمة للأجيال وباعثًا للإبداع

تعرف على خريطة الحفلات المجانية لوزارة الثقافة بمناسبة ذكرى 23 يوليو

ترشيحاتنا

مجرد طفل أصبح بطلا للدوري الإنجليزي.. تعليق مؤثر من فان دايك عقب تتويج ليفربول

بورسعيد بتتغير.. المدينة الباسلة تخطف الأنظار.. وشارع ٧/٣ أحدث إبداعاتها

اختبارات الأجواء الحارة.. هيونداي توسان 2021 تظهر فى الإمارات.. صور

نبيل معلول: لدي ثقة في تحقيق النجاح مع منتخب سوريا.. وأفضل قيادة الأهلي بسبب مرتضى منصور

بيتر ميمي: فيلم موسى مختلف في الشكل والمضمون عن مسلسل محمد رمضان

تعرفي على أفضل سلطة لتقليل الكوليسترول

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عودة كورونا في الشتاء أقوى.. جدل بين العلماء حول سبب انخفاض الإصابات والوفيات

تعرف على موعد الكشف عن مرسيدس AMG GT.. صور

تصميم تخيلي جديد لـ هيونداي سانتاكروز بيك أب.. صور