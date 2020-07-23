حبس مالك مخزن سلع لحيازته 1.625 أرز و1080 عبوة زيت طعام مجهولة

قررت نيابة المطرية الجزئية، حبس مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة (1.625 طن سلع غذائية "أرز أبيض"- (1080) عبوة "زيت طعام") مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .





وكان قد تمكن ضباط مباحث التموين بالقاهرة من ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة المطرية لحيازته (1.625 طن سلع غذائية "أرز أبيض"- (1080) عبوة "زيت طعام") مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .





جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.



