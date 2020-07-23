تراجع أرباح الشركة السعودية ساسكو خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 13%

تراجعت أرباح الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات "ساسكو" خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 13% على اساس سنوي مسجلة 4.4 ملايين ريال.
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كما تراجعت أرباح الشركة خلال النصف الأول من العام ذاته بنسبة 10% وصولا إلى 12.5 مليون ريال.
وأرجعت الشركة أسباب تراجع الأرباح في الربع الثاني إلى إنخفاض الإيرادات وتذبذب سعر بيع المحروقات بصورة شهرية خلال الفترة، بالإضافة إلى تكوين الشركة لمخصص خسائر إئتمانية متوقعة وكذلك إنخفاض إيرادات الاستثمارات.