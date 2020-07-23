تراجع أرباح الشركة السعودية ساسكو خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 13%

تراجعت أرباح الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات "ساسكو" خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 13% على اساس سنوي مسجلة 4.4 ملايين ريال.





كما تراجعت أرباح الشركة خلال النصف الأول من العام ذاته بنسبة 10% وصولا إلى 12.5 مليون ريال.



