كيف يتم اختيار الموظفين للانتقال إلى العمل في العاصمة الإدارية؟.. مستشار رئيس الوزراء يجيب

تحدث المهندس هاني محمود ، وزير التنمية الإدارية الأسبق، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري حاليا، عن نموذج الإدارة المبنية على الجدارات .









وأشار ، خلال الندوة الافتراضية "التوظيف على أساس المهارات وليس الشهادة الجامعية " التي عقدتها المنظمة العربية للتنمية الادارية، إلى أنه يمكن تعريف الجدارة بأنه استخدام المهارة لتحقيق نتائج على أرض الوقائع ، ويمكن قياس نتائجها.









وأضاف أن التوظيف المبني على مطابقة الكلية للوظيفة وتقديرك العام لم يعد هو المطلوب الآن؛ بل المطلوب هو ان يكون شاغل الوظيفة قادرا على إتمام المهام الموكلة إليه وبنجاح.









وأوضح هاني انه عند اختيار الموظفين الذين سينتقلون إلى العمل في العاصمة الإدارية ؛ تم استخدام برنامج كمبيوتر؛ لتقييمهم، وهذا البرنامج كان يطلب "السن، والدرجة الوظيفية ، والوظيفة التي سيشغلها في المستقبل"، فمن المهم التركيز على تطوير المهارات التي يملكها الموظف ويمارسها بنجاح ، وليس كل المهارات التي يملكها ، وأن يكون هذا التطوير متناسبا مع عُمره أيضا.









وأوضح أن نموذج الإدارة المبنية على الجدارات ينقسم إلى ثلاثة أنواع من الجدارات وهي الجدارات الشخصية أي المهارات الشخصية التي يملكها الفرد من القدرة على التواصل والاستماع والتسويق، والجدارات التخصصية أي المرتبطة بهذه الوظيفة والمعارف التي من الضروري أن يمتلكها شاغل هذه الوظيفة، والجدارات السلوكية وهي هامة جدا فقد يملك الفرد المهارات الشخصية المناسبة والمهارات التخصصية لكنه لا يملك المهارات السلوكية المناسبة بمعنى أن سلوكه لا يتناسب مع سياسة هذه المؤسسة ولكن يتناسب مع مؤسسة أخرى مثل لاعبي الكرة فقد نجد أن أحدهم يفشل في أحد الأندية لكنه ينجح في ناد آخر.









وأكد مستشار رئيس الوزراء أن إدارة النتائج؛ تعتمد على المهارات، ومدى ما حققه الموظف من أهداف ، وحتى المكافآت ، تعتمد على إنجازاته.







