الصمت في حرم الجمال جمال.. ليفربول يتغزل في كأس الدوري الإنجليزي

واصل فريق ليفربول الإنجليزي الاحتفال بـ تتويج الفريق بـ كأس الدوري الإنجليزي أمس بعد الفوز على أرضه أمام تشيلسي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة خلال الجولة الـ37 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.





ونشر الحساب الرسمي لـ ليفربول عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة لـ كأس الدوري الإنجليزي معلقا "فإذا وقفتُ أمامَ حسنكِ صامتًا، فالصمتُ في حَرَم الجمالِ جمالُ".



وظهر محمد صلاح مرتديا العلم المصري خلال احتفاله بلقب الدوري الإنجليزي .

وأعلنت شرطة ميرسيسايد إغلاق محيط ملعب أنفيلد رود تمامًا لمدة 48 ساعة لمنع الجمهور من التجمع للاحتفال، واعتقال المشجعين الذين يقتربون من الملعب.

ودفعت شرطة ميرسيسايد بالفعل بقوات إضافية لتأمين محيط الملعب لتفادي تجمع الجمهور للاحتفال بلقب الدوري الإنجليزي الغائب عن خزانة ناديهم لـ 30 عامًا.

ورصدت كاميرات التليفزيون درع الدوري الإنجليزي مزين بالشرائط الحمراء لون قميص ليفربول بعد تتويجه باللقب، وهي المرة الأولى الذي يتزين فيها كأس البطولة الجديد" البريميرليج" بذلك اللون لليفربول، والأولى منذ 30 عامًا.





وبهذه النتيجة، وصل ليفربول إلى النقطة 96 فى صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز والذي توج به مسبقًا، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند النقطة 63 فى المركز الرابع، ليظل مصيره من المشاركة فى دورى أبطال أوروبا معلقًا حتى الجولة الأخيرة.







