نبيل معلول: لدي ثقة في تحقيق النجاح مع منتخب سوريا.. وأفضل قيادة الأهلي بسبب مرتضى منصور

قال نبيل معلول المدير الفني لمنتخب سوريا، أنه لديه ثقة كبيرة في تحقيق النجاح مع المنتخب السوري.

وأضاف نبيل معلول في تصريحات لبرنامج " أوضة اللبس"، المذاع عبر فضائية " النهار"، أنه قام بتحفيز علي معلول للانتقال إلي صفوف النادي الأهلي

وتابع:" أخبرت على معلول أن اللعب مع النادي الأهلي أفضل من أوروبا ".

وأكد نبيل معلول أن فرجاني ساسي لاعب نادي الزمالك لدية مرونة تكتيكية للتحرك بين مراكز خط وسط الملعب.

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وتابع نبيل معلول:" محمد صلاح أفضل لاعب عربي في التاريخ بدون أدني شك".

وعن اختياره لتولي قيادة النادي الأهلي أو الزمالك أكد نبيل معلول أنه يفضل تولى قيادة النادي الأهلي لصعوبة التعامل مع مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك.