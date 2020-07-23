AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

هاني رمزي يعلق على صعود محمد صلاح لمنصة التتويج بعلم مصر

الخميس 23/يوليه/2020 - 07:01 ص
هاني رمزي
هاني رمزي
Advertisements
مصطفى كرم
هنأ الفنان هاني رمزي محمد صلاح على تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع فريق ليفربول الإنجليزي.

ونشر هاني رمزي صورة لـ محمد صلاح أثناء التتويج، معلقا عليها "صعودة بعلم مصر اثناء التتويج بالدوري الانجليزي فخر مصر والعرب عن حق محمد صلاح".


واحتفل فريق ليفربول الإنجليزي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد الفوز على أرضه أمام تشيلسي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة خلال الجولة الـ37 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وصعد محمد صلاح للمنصة الخاصة بالاحتفال، لتسلم ميداليته الذهبية الخاصة بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي، مُلتفًا بعلم مصر.
وبهذه النتيجة، وصل ليفربول إلى النقطة 96 فى صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز والذي توج به مسبقًا، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند النقطة 63 فى المركز الرابع، ليظل مصيره من المشاركة فى دورى أبطال أوروبا معلقًا حتى
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ علم مصر.. محمد صلاح يحتفل بالتتويج بالدوري الإنجليزي | شاهد

شاهد.. محمد صلاح يتوج بالميدالية الذهبية للدوري الإنجليزي

محمود البزاوي عن احتفال صلاح بعلم مصر: لحظة للتاريخ

صاحب صاحبه.. ليفربول يوجه رسالة لـ محمد صلاح عقب تتويج الفريق بالدوري الإنجليزي

انتهى الانتظار.. لاعب ليفربول السابق يعلق على التتويج بلقب الدوري الإنجليزي

مبروك أخي.. أول تعليق من تريزيجيه على تتويج محمد صلاح بلقب الدوري الإنجليزي

ترشيحاتنا

مبلغ خيالى.. تعرف على قيمة أجر ويل سميث على حلقة اعترافات زوجته بالخيانة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 23 - 7 - 2020 والقنوات الناقلة

وليد العطار: الشناوي يمكنه الاستئناف على إيقافه وتغريمه 8 ملايين جنيه للزمالك خلال 10 أيام

بعد ظهوره بعلم مصر على منصة التتويج بالبريميرليج محمد صلاح يتصدر تويتر

الجيش الليبي يسقط طائرة تركية غرب مدينة سرت

نبيل معلول: لدي ثقة في تحقيق النجاح مع منتخب سوريا.. وأفضل قيادة الأهلي بسبب مرتضى منصور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عودة كورونا في الشتاء أقوى.. جدل بين العلماء حول سبب انخفاض الإصابات والوفيات

تعرف على موعد الكشف عن مرسيدس AMG GT.. صور

تصميم تخيلي جديد لـ هيونداي سانتاكروز بيك أب.. صور