هاني رمزي يعلق على صعود محمد صلاح لمنصة التتويج بعلم مصر

View this post on Instagram

صعوده بعلم مصر أثناء التتويج بالدورى الأنجليزي فخر مصر والعرب عن حق @mosalah #محمد_صلاح #الدورى_الانجليزى #liverpool #البريميرليغ #مصر🇪🇬 #العرب