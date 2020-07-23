هاني رمزي يعلق على صعود محمد صلاح لمنصة التتويج بعلم مصر

هنأ الفنان هاني رمزي محمد صلاح على تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع فريق ليفربول الإنجليزي.





ونشر هاني رمزي صورة لـ محمد صلاح أثناء التتويج، معلقا عليها "صعودة بعلم مصر اثناء التتويج بالدوري الانجليزي فخر مصر والعرب عن حق محمد صلاح".









واحتفل فريق ليفربول الإنجليزي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد الفوز على أرضه أمام تشيلسي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة خلال الجولة الـ37 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.





وصعد محمد صلاح للمنصة الخاصة بالاحتفال، لتسلم ميداليته الذهبية الخاصة بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي، مُلتفًا بعلم مصر.