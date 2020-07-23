AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الإحالة إلى النيابة.. التموين تكشف عقوبة المخالفين لتطبيق الأوكازيون الصيفى.. فيديو

الخميس 23/يوليه/2020 - 09:54 ص
وزارة التموين
وزارة التموين
Advertisements
شيرين عادل
قال أسامة محمود مخيمر، رئيس الإدارة المركزية للرقابة والمعاملات التجارية، إن أهم الشروط التى وضعت لطرح الأوكازيون الصيفى أن يضع المحل نسب تخفيضات مرتفعة وأن يكون مرخصا، وإعطاء فواتير للمستهلك، وأن تكون بضاعته معلومة المصدر.
 

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للرقابة والمعاملات التجارية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران  ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الاشتراطات الصحية التى وضعتها الوزارة للمحال التجارية هى تجنب التكدس، على أن لا تزيد نسب تواجد المواطن داخل المحال على 25%، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.


وأشار لوجود حملات رقابية مكثفة يوميا من مفتشى الوزارة لضبط الأسواق والتأكد من تطبيق نسب التخفيضات التى أقرتها وزارة التموين عن طريق فحص عينات عشوائية للملابس للتأكد من أسعارها، وفى حال ضبط المخالفين وعمل محضر وإحالتهم إلى النيابة العامة.


ولفت أسامة محمود مخيمر إلى أن جهاز حماية المستهلك التابع لوزارة التموين بمجرد تلقيه شكوى يبدأ التواصل مع المستهلك لحل مشكلته.


وأكد رئيس الإدارة المركزية للرقابة والمعاملات التجارية وجود غرف عمليات وبوابات الشكاوى الحكومة وخط ساخن 16528 لتلقى أى شكاوى من المواطنين والعمل على حلها. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كيف تتعامل وزارة التموين مع محال الملابس خلال فترات الأوكازيون الصيفي؟.. ومواجهة الركود ودعم محدودي الدخل أبرز الإجراءات

الغرامة من 5 إلى 10 آلاف..التموين تكشف مفاجأة عن الأوكازيون الصيفي

ترشيحاتنا

احترس.. مؤشر غير متوقع لأمراض الأمعاء

عجبي على المسئولين عن الكرة في مصر.. خالد بيومي يعلق على غياب محمد صلاح عن التشكيل التاريخي للمنتخب

درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات اليوم.. فيديو

أفضل أدعية الصباح لتيسير الأمور

هيفاء وهبي تعلق على حبس محمد وزيري بتهمة استيلائه على أموالها.. شاهد

محمد صلاح يرقص بصحبة زملائه.. ليفربول ينشر فيديو لـ لاعبي الفريق داخل غرفة الملابس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معاناة غريبة لجزار بريطاني تمنعه من ارتداء الكمامة| صور

عودة كورونا في الشتاء أقوى.. جدل بين العلماء حول سبب انخفاض الإصابات والوفيات

تعرف على موعد الكشف عن مرسيدس AMG GT.. صور