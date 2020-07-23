الإحالة إلى النيابة.. التموين تكشف عقوبة المخالفين لتطبيق الأوكازيون الصيفى.. فيديو

قال أسامة محمود مخيمر، رئيس الإدارة المركزية للرقابة والمعاملات التجارية، إن أهم الشروط التى وضعت لطرح الأوكازيون الصيفى أن يضع المحل نسب تخفيضات مرتفعة وأن يكون مرخصا، وإعطاء فواتير للمستهلك، وأن تكون بضاعته معلومة المصدر.







وأوضح رئيس الإدارة المركزية للرقابة والمعاملات التجارية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الاشتراطات الصحية التى وضعتها الوزارة للمحال التجارية هى تجنب التكدس، على أن لا تزيد نسب تواجد المواطن داخل المحال على 25%، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.









وأشار لوجود حملات رقابية مكثفة يوميا من مفتشى الوزارة لضبط الأسواق والتأكد من تطبيق نسب التخفيضات التى أقرتها وزارة التموين عن طريق فحص عينات عشوائية للملابس للتأكد من أسعارها، وفى حال ضبط المخالفين وعمل محضر وإحالتهم إلى النيابة العامة.









ولفت أسامة محمود مخيمر إلى أن جهاز حماية المستهلك التابع لوزارة التموين بمجرد تلقيه شكوى يبدأ التواصل مع المستهلك لحل مشكلته.









وأكد رئيس الإدارة المركزية للرقابة والمعاملات التجارية وجود غرف عمليات وبوابات الشكاوى الحكومة وخط ساخن 16528 لتلقى أى شكاوى من المواطنين والعمل على حلها.