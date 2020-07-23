مقتل 481 مقاتلا بينهم 34 طفلا.. تركيا تنقل دفعات جديدة من المرتزقة السوريين إلى ليبيا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم، الخميس، بأن الحكومة التركية نقلت دفعة جديدة من المرتزقة السوريين إلى ليبيا للمشاركه في العمليات العسكرية إلى جانب ميليشيات حكومة الوفاق.





وأشار المرصد إلى أن هذه الخطوة تزامنت مع عودة دفعات أخرى نحو الأراضي السورية بعد انتهاء عقودهم هناك.





ووفقًا لإحصائيات المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن أعداد المجندين الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، ترتفع إلى نحو 6500 “مرتزق" من الجنسية السورية من بينهم 350 طفلا دون سن الـ18.





وعاد من مرتزقة الفصائل الموالية لتركيا نحو 5850 إلى سوريا، بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية، في حين تواصل تركيا جلب المزيد من عناصر الفصائل "المرتزقة" إلى معسكراتها وتدريبهم.



