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المصل واللقاح: 5 كبسولات طبيعية تحميك من كورونا.. فيديو

الخميس 23/يوليه/2020 - 02:26 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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شيرين عادل
قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم المناعة والحساسية بهيئة المصل واللقاح، إن هناك عدة خطوات لتقوية المناعة ضد فيروس كورونا المستجد.


وأوضح رئيس قسم المناعة والحساسية بهيئة المصل واللقاح، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران ببرنامج "هذا الصباح" عبر فضائية "إكسترا نيوز"، بوجود 5 كبسولات لتقوية المناعة أولها التغذية الجيدة من البروتينات، وزنك، وحديد.


وأشار الدكتور أمجد الحداد إلى العنصر الثانى لتقوية المناعة هى الرياضة لتحفيز الدورة الدموية، وثالثهما أخذ قسط كاف من النوم.


ولفت رئيس قسم المناعة والحساسية بهيئة المصل واللقاح، إلى أن العنصر الرابع لتقوية المناعة هو البعد عن التدخين لآثاره السلبية على الرئة والتنفس، مشيرا إلى أن البعد عن القلق والتوتر هو آخر كبسولات المناعة.


وطالب رئيس قسم المناعة والحساسية بهيئة المصل واللقاح بارتداء الكمامة الطبية خلال فترة الزيارات بفترة عيد الأضحى، والبعد قدر المستطاع عن التجمعات.
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