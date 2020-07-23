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أخبار العالم

شاهد.. حريق ضخم في إحدى غابات اليونان.. وفرق الإطفاء تكافح لليوم الثاني لإخماده

الخميس 23/يوليه/2020 - 04:32 م
حريق ضخم في أحد غابات
حريق ضخم في أحد غابات اليونان
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شيماء مصطفى
لا تزال فرق الإطفاء اليونانية، تكافح لإخماد حريق كبير اندلع في غابات صنوبر قرب مدينة كورنثوس في جنوب غرب البلاد، لليوم الثاني على التوالي.

وحسب شبكة "سي إن إن"، قال رئيس فرقة الإطفاء الجنرال ستيفانوس كولوكوريس، إن السيطرة على الحريق أصبح في حالة أفضل من أمس، باستثناء بعض الأماكن المحيطة.

ووفقًا لشبكة "يورو نيوز"، لا تزال النيران مشتعلة بسبب الرياح العاتية التي أججته، ما أدى إلى إخلاء ثلاث قرى مجاورة ومؤسسة لرعاية المعوقين ومخيّما صيفيًا للأطفال.

ومساء الأربعاء، بدأت فرق الإطفاء جهودها لإنقاذ الحريق، وبلغ عدد المشاركين فيه حوالى 180 عنصرًا تؤازرهم حوالي 40 شاحنة و6 طائرات و8 مروحيات لإطفاء النيران.

وزادت الرياح العاتية التي هبّت على اليونان الأربعاء من صعوبة مهمّة فرق الإطفاء.

ونشرت شبكة "سي إن إن"، مقاطع فيديو توضح حجم الحريق، وجهود رجال الإطفاء للسيطرة عليه.


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