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محافظات

إحالة رئيس وحدة زراعية بقنا للنيابة الإدارية لتقاعسه عن تأدية عمله

الخميس 23/يوليه/2020 - 04:56 م
محافظ قنا
محافظ قنا
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يوسف رجب

قرر اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إحالة كل من رئيس الوحدة الزراعية بقرية الجبلاو ومهندس بذات الوحدة إلي النيابة الادارية، لتقاعسهم عن اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال مواطن أشعل النار في قمينة طوب طفلي بالمخالفة للقانون.


وأكد محافظ قنا، أنه على الفور تم الدفع بسيارات الحماية المدنية لإطفاء القمينة وهدمها بمعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.


وأوضح محافظ قنا، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المواطن المذكور لقيامه بعمل قمينة طوب طفلي وإشعال النار بها بالمخالفة للقوانين والقرارات المنظمة لذلك.


وأكد شن حملات دورية لإزالة قمائن الطوب البلدي ومنع انتشارها داخل القرى لما تسببه من أضرار على البيئة مثل تلوث الهواء وتبوير الأرض الزراعية من خلال تجريف طبقة التربة الخصبة واستخدامها في إنتاج ذلك الطوب


وشدد المحافظ  على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين بهدف الحفاظ على مساحة الرقعة الزراعية.


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