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محافظات

استجابةً للمواطنين.. محافظ قنا يأمر بفتح طريق هيئة الإصلاح الزراعي بقرية الكوم الأحمر

الخميس 23/يوليه/2020 - 09:13 ص
فتح طريق هيئة الإصلاح
فتح طريق هيئة الإصلاح الزراعي
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يوسف رجب

أمر اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بفتح طريق هيئة الإصلاح الزراعى بقرية الكوم الأحمر بمدينة فرشوط، بعد معاينته صباح اليوم الخميس، وتكليف مسئولى الوحدة المحلية بفتحه.


جاء ذلك إستجابةً لشكوى عدد من المواطنين التى قدموها خلال اللقاء اليومى الذى يعقده المحافظ بديوان عام المحافظة ويتضررون فيها من عدم تمكنهم من الوصول إلى أراضيهم وزراعتها.


كما استجاب محافظ قنا، لشكوى الأهالى المقيمين بشارع الخلفاء الراشدين بمدينة فرشوط والذين طالبوا بتوصيل خدمة الصرف الصحى للشارع المقيمين به.


ووجّه مسئولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، بالبدء فى الحفر وتركيب الشبكات عقب إجازة عيد الأضحى المبارك مباشرةً.


من جانبهم أعرب أهالي المدينة، عن شكرهم وتقديرهم لمحافظ قنا لإهتمامه الشديد وتفاعله مع شكاوى المواطنين والإستجابة لها فى وقت قياسى.


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استجابةً للمواطنين.. محافظ قنا يأمر بفتح طريق هيئة الإصلاح الزراعي بقرية الكوم الأحمر
استجابةً للمواطنين.. محافظ قنا يأمر بفتح طريق هيئة الإصلاح الزراعي بقرية الكوم الأحمر
استجابةً للمواطنين.. محافظ قنا يأمر بفتح طريق هيئة الإصلاح الزراعي بقرية الكوم الأحمر
استجابةً للمواطنين.. محافظ قنا يأمر بفتح طريق هيئة الإصلاح الزراعي بقرية الكوم الأحمر
استجابةً للمواطنين.. محافظ قنا يأمر بفتح طريق هيئة الإصلاح الزراعي بقرية الكوم الأحمر
استجابةً للمواطنين.. محافظ قنا يأمر بفتح طريق هيئة الإصلاح الزراعي بقرية الكوم الأحمر
استجابةً للمواطنين.. محافظ قنا يأمر بفتح طريق هيئة الإصلاح الزراعي بقرية الكوم الأحمر
استجابةً للمواطنين.. محافظ قنا يأمر بفتح طريق هيئة الإصلاح الزراعي بقرية الكوم الأحمر
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