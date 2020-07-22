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محافظات

لزيادة نسب الشفاء.. توفير علاج الأكتيمرا بمستشفى قنا العام لعلاج مرضي فيروس كورونا

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 08:50 م
مستشفى قنا العام
مستشفى قنا العام
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يوسف رجب

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن وزارة الصحة وفرت علاج الأكتيمرا بمستشفى قنا العام لعلاج مرضي فيروس كورونا المعزولين بالمستشفى.


وأضاف محافظ قنا، أن هذا الإجراء يأتى في إطار سعى وزارة الصحة والسكان لتحقيق أفضل معدلات الشفاء بين المصابين بفيروس كورونا المستجد.


من جانبه أوضح الدكتور راجى تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، أن حقن الأكتيمرا تُستخدم في علاج السيتوكين المُسبب في تدمير الرئتين لمرضى فيروس كورونا.


وأضاف تواضروس، أن العلاج أثبت فاعلية كبيرة في ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا المستجد منذ بدء استخدامه بالمستشفي مطلع الإسبوع الجارى. 


يأتى ذلك فى إطار جهود الدولة لإيجاد خطوط علاجية متنوعة للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد بما يسهم فى زيادة نسب الشفاء بين المرضى.


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