مرشحان يتقدمان بطعون للجنة انتخابات مجلس الشيوخ بقنا ضد قرار استبعادهما

تقدم مرشحان محتملان لمجلس الشيوخ، بطعون، اليوم الأربعاء للجنة تلقى الأوراق بقنا، على استبعاد أوراقها من التقدم لانتخابات الفردى بمجلس الشيوخ.





أشارت لجنة تلقى الطعون الإنتخابية، أن كل من: محمود أبو السعود شرقاوي" مرشح حزب النور" بدعوى تحمل رقم طعن 8580، و سلوى أبو الوفا أحمد حجي، بدعوى تحمل رقم طعن 5830، اعتراضًا على استبعادهما من الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ.





و أوضحت اللجنة، أن نتيجة الطعون سوف يتم إعلانها الأسبوع المقبل بقبول أو رفض الطعون المقدمة.







كانت محكمة قنا الابتدائية، أعلنت الأحد الماضي، عن استبعاد 6 مرشحين لأسباب متنوعة من أبرزها عدم اللياقة الطبية وعدم استكمال الأوراق.





و شملت قائمة المستبعدين كل من: عبدالنبي أحمد إسماعيل لحصوله على دبلوم زراعة، مجدي قرشي يوسف لحصوله على دبلوم معلمين، عبدالغني زيدان لكونه غير لائق طبيا، محمود أبوالسعود شرقاوي لكونه غير لائق طبيا، منتصر محمود عبدالمولى لم يخضع للكشف الطبي، سلوى أبو الوفا أحمد حجي لكونها غير لائقة طبيا.





فيما قبلت اللجنة القضائية المشرفة على تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ بمحكمة قنا الإبتدائية أوراق 41 مرشحا ممن انطبقت عليهم الشروط المنصوص عليها.





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