محافظ قنا يأمر بتطهير ترعتي الدهسة وزين الحفناوية بفرشوط

أمر اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بتطهير ترعتىً الدهسة وزين الحفناوية بمدينة فرشوط على أن يتم التطهير قبل حلول عيد الأضحى المبارك.





جاء ذلك خلال جولته التفقدية بالمدينة التى أجراها فجر اليوم الخميس، وبرفقته عدد من القيادات التنفيذية.







ووجه الداودى، مسئولى الوحدة المحلية لمجلس المدينة ومسئولى الرى بضرورة المتابعة اليومية لحالة المصارف والمجارى المائية بنطاق المدينة والقرى التابعة لها.





وشدد محافظ قنا، على متابعة حالة التطهير ومناسيب المياه بها للحفاظ عليها من التلوث والتنسيق مع الوحدات المحلية للمدن والقرى لرفع المخلفات ونواتج التطهير فور جفافها مباشرةً وذلك للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين.







كما وجه محافظ قنا، بضرورة وضع جدول زمني لتطهير جميع الترع والمصارف بشكل دورى وعدم السماح بتجمع المخلفات خلف بوابات حجز المياه فى تلك الترع.





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