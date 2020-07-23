تفقدها فجرًا.. محافظ قنا يتابع سير العمل بمستشفى فرشوط المركزي

أجرى اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، زيارة مفاجئة فجر اليوم لمستشفى فرشوط المركزى، للتأكد من انتظام سير العمل وتواجد الأطقم الطبية والتمريض.

تفقد الداودى، قسم العزل بالمستشفى واطمأن على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى المعزولين بالقسم ومدى توافر الأدوية الخاصة بهم وكذلك المستلزمات الوقائية الخاصة بالأطباء والممرضات.





وأشار محافظ قنا، إلى أنه تم تعافى وخروج 254 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد منذ نهاية مايو الماضى وحتى الآن من المستشفى.





وتابع محافظ قنا، جولته بقسم الغسيل الكلوى والذى يضم 29 ماكينة غسيل مجهزة تخدم 145 مريضًا شهريًا، واطمأن من المرضى على مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم والذين أبدوا رضاهم عن جودة الخدمات.







واختتم محافظ قنا، جولته بتفقد أعمال التطوير التي تجرى بمستشفى حميات فرشوط والتي تتم تحت إشراف وزارة الإنتاج الحربى، مشيرًا إلى أن أعمال التطوير سوف تساهم في زيادة عدد الأسرّة بالمستشفى إلى ١٦٥ سريراً، بالإضافة إلى تجهيز 8 غرف عناية مركزة وتركيب شبكة غازات بجميع غرف المستشفى وكذا تركيب 3 مصاعد كهربائية لتوفير أقصى درجات الراحة للمرضى المترددين على المستشفى.





وأضاف محافظ قنا، أن أعمال التطوير تشمل أيضا رفع كفاءة استراحة الأطباء والممرضين بالمستشفى، مؤكدًا أن أعمال التشطيبات النهائية تجرى على قدم وساق وسوف يتم الإنتهاء من تنفيذها خلال الأيام المقبلة.





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