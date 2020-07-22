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محافظات

محافظ قنا يناقش الاشتراطات النهائية للمشروع السكني بمدينة الأمل

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 08:02 م
اللواء أشرف الداودي،
اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا
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يوسف رجب

عقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا، بقاعة قصر ثقافة قنا، لمناقشة الاشتراطات النهائية للمشروع السكني بمدينة الأمل بنجع حمادي.


جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والعميد وليد البيلي السكرتير العام المساعد و العديد من القيادات التنفيذية و الأمنية والشعبية و أعضاء مجلس النواب.


شهد الداودي، عرض تقديمي عن مدينة الأمل أوضح فيه ان المدينة مقامة علي مساحة 1539 فداناً وقد تم الانتهاء من إعداد مخطط التفصيلي لها والذي تم تقسيم المدينة فيه إلي أربعة مجمعات تضم 14 ألف قطعة سكنية بمساحة 240م2.


وأضاف محافظ قنا، فضلا عن مناطق الخدمات التي شملها المخطط كـ" التعليمية – الصحية – إدارية – اجتماعية – ثقافية- رياضية- أمنية – بريدية- محطات وقود – مسطحات خضراء" ومن المتوقع أن يصل عدد سكانها إلي 250 ألف نسمة.


وعقب العرض التقديمي استمع محافظ قنا، إلي عدد من المقترحات الخاصة حول الاشتراطات النهائية للسكن بالمدينة، و ناقش الاهالي ورؤساء الجمعيات المتقدمة لحصول علي قطع سكنية بها وتم التوافق علي مجموعة من الاشتراطات، منها أن سعر المتر 1200 جنيه وأن يتم البناء علي 66 % من المساحة القطعة، يتم دفع 20 % من ثمن القطعة الاجمالي عند الاستلام، بالإضافة إلي دفع 5 % أخري جدية حجز ويتم تقسيط باقي المبلغ علي 7 سنوات، علما بانه سيتم بدء الحجز ودفع المقدم من ٨ يناير ٢٠٢٠ حتى ٣٠ مارس ٢٠٢٠.

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محافظ قنا يناقش الاشتراطات النهائية للمشروع السكني بمدينة الأمل
محافظ قنا يناقش الاشتراطات النهائية للمشروع السكني بمدينة الأمل
محافظ قنا يناقش الاشتراطات النهائية للمشروع السكني بمدينة الأمل
محافظ قنا يناقش الاشتراطات النهائية للمشروع السكني بمدينة الأمل
محافظ قنا يناقش الاشتراطات النهائية للمشروع السكني بمدينة الأمل
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