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فن

حاملا طبق فاكهة.. سامح حسين يدابع جمهوره بهذه الطريقة.. شاهد

الخميس 23/يوليه/2020 - 04:54 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشر النجم سامح حسين عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام صورة له .

وظهر سامح حسين فى الصورة وهو يداعب جمهوره حاملًا طبق فاكهة على رأسه.

وعلق على الصورة قائلا:"لما دكتور الدايت يقولك العشا فاكهة بس".


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وآخر أعمال سامح حسين المسرحية "المتفائل" على مسرح بيرم التونسى، بمشاركة الفنانة حنان عادل.


مسرحية "المتفائل" مأخوذة من رواية "كانديد" للكاتب الفرنسي فولتير، وإخراج إسلام إمام وهي بطولة الفنان سامح حسين ويشارك في بطولتها أيضا سامي مغاوري، وسهر الصايغ، وأشرف عبد الغفور، ومجموعة من شباب المسرح القومي، موسيقى هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، واستعراضات ضياء شفيق، وأغاني طارق علي
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