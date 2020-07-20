AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

سامح حسين يشارك جمهوره بصورة مع هيدى كرم من كوليس راجل و2 ستات

الإثنين 20/يوليه/2020 - 07:18 م
صدى البلد
Advertisements
سيد احمد
نشر الفنان سامح حسين صورة مع الفنانة هيدى كرم من كوليس برنامج راجل 2 ستات عبر من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".


وعلق سامح حسين قائلا: " ايه كمية الألوان دى من كواليس برنامج #راجل_2ستات ".


اقرا ايضا : 


وآخر أعمال سامح حسين المسرحية "المتفائل" على مسرح بيرم التونسى، بمشاركة الفنانة حنان عادل.


مسرحية "المتفائل" مأخوذة من رواية "كانديد" للكاتب الفرنسي فولتير، وإخراج إسلام إمام وهي بطولة الفنان سامح حسين ويشارك في بطولتها أيضا سامي مغاوري، وسهر الصايغ، وأشرف عبد الغفور، ومجموعة من شباب المسرح القومي، موسيقى هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، واستعراضات ضياء شفيق، وأغاني طارق علي.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سامح حسين يسخر من زيادة إصابات كورونا.. شاهد

سامح حسين مع أولاده: أكل الشارع عملناه في البيت

سامح حسين ينشر فيديو ساخر: لما القهوجي ميقبلكش من الـ 25%

هتعدي وهتحكوا لأولادكم وأحفادكم.. سامح حسين يوجه رسالة لطلاب الثانوية

الشياكة.. سامح حسين يبهر الجمهور بصور له | شاهد

سامح حسين لـ هيدى كرم: عمرنا ما اتفقنا غير في اللبس.. شاهد

ترشيحاتنا

أخبار الفن.. الموت يفجع ميار الببلاوى وسعودية تتصدر التريند بسبب ملابس داخلية

بعد 11 يومًا نهاية المأساة.. العثور على جثة نور كلش بين صخور شاطئ الفيروز ببلطيم

إنبي يعمق جراح الأهلى في ضم كريم فؤاد خليفة أحمد فتحي

فيسبوك غير صحيح.. الأعلى للآثار: مقابر المماليك ليست آثارا ولا مسجلة

أخبار الرياضة| إنبي يعمق جراح الأهلي.. بلاغ رسمي من شوبير ضد لاعب الزمالك.. مواعيد نصف نهائي أبطال إفريقيا.. إلغاء جائزة الكرة الذهبية

سلامة واستجابة قوية.. بشرى من أكسفورد بشأن لقاح كورونا المنتظر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بروتون تطرح تخفيضا جديدا على سيارتها proton saga.. صور

في 5 حالات .. متى يجب استئصال المرارة؟

لمواجهة الزمالك.. بيراميدز يبدأ معسكره في الإسكندرية