لحين تقنين أوضاعها.. إغلاق 22 منشأة تجارية إداريا بقنا

قرر اللواء أشرف الداودى،

، إغلاق 22 منشأة تجارية إداريا بمراكز قنا وفرشوط ونقاده ونجع حمادي، لحين تقنين أوضاعها واستيفاء الاشتراطات الصحية المطلوبة.





ووجه المحافظ، الوحدات المحلية ومديرية التموين بقنا ومديرية الشئون الصحية بالمتابعة المستمرة لتلك المنشآت لحين تقنين أوضاعها.





وأوضح أن إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بقنا شنت حملات مرور على عدد من المنشآت التجارية والغذائية بمراكز المحافظة للتأكد من صلاحية الأغذية للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات القياسية حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.





وأكد محافظ قنا ، ضرورة استمرار الحملات التفتيشية المفاجئة على مستوى المحافظة بهدف مراقبة الأغذية بالمحلات والمطاعم و الثلاجات والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين حفاظًا على صحة المواطنين.





يذكر أن الوحدات المحلية بقنا بالتنسيق مع مديرتى التموين والشئون الصحية، تشن حملات مستمرة بمختلف المراكز، لمتابعة المنشآت التجارية ومدى التزامها بالشروط المنصوص عليها.





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