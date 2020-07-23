AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

زيادة في معدلات السيولة بالبورصة خلال تعاملات الأسبوع المنقضي

الخميس 23/يوليه/2020 - 05:31 م
صدى البلد
Advertisements
محمد صبيح
ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بنحو جماعي خلال تعاملات الأسبوع الماضي ليربح رأسمالها السوقي نحو 1.6 مليار جنيه مستقرا عند مستوى 575.5 مليار جنيه، مقابل 574.9 مليار جنيه.


وارتفعت معدلات السيولة (قيمة التداول) بنحو 1.1 مليار جنيه لتصل إلى 8.5 مليار جنيه مقابل 7.4 مليار الأسبوع السابق له.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إى جى إكس 30" بنسبة 18. 0%، ليغلق عند مستوى 10459 نقطة، كما قفز المؤشر الثانوى "إى جى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 4.81%، ليصل إلى مستوى 1494 نقطة.

وصعد المؤشر الأوسع نطاقًا "إى جى إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 3.85% ليغلق عند مستوى 2287 نقطة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية وتربح 9.5 مليار جنيه فى ختام تعاملات الأسبوع

البورصة تربح 25.5 مليار جنيه في أسبوع

البورصة تربح 5.2 مليار جنيه خلال أسبوع

البورصة تربح 7.3 مليار جنيه في أسبوع

البورصة تنهي تعاملات العام المالي بارتفاع جماعى للمؤشرات واستقرارها فى المنطقة الخضراء

البورصة تربح 7.3 مليار جنيه في أسبوع

ترشيحاتنا

احذر .. حالة واحدة تنقل فيروس كورونا في حمامات السباحة .. تفاصيل

وليد أزارو يعلن عودته رسميا إلى الأهلي.. والاتفاق يهدد بشكواه

تركيا تقرر وقف توزيع معدات الوقاية المجانية على الأطباء

مصر جددت التأكيد على حصتها.. مدبولي: الرئيس السيسي كلّف بتوفير لقاحات كورونا فور طرحها بالأسواق العالمية

مفاجأة.. دراسة تكشف سبب جديد وراء الانسداد الرئوي المزمن

تاج الأميرة بياتريس في حفل زفافها يتسبب في إزعاج الملكة .. لهذا السبب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون أدوية.. 3 مشروبات لطرد البلغم

بعد اكتشاف خفاش ميت في الشوربة.. مخاوف من إصابة عائلة صينية بـ كورونا

بين البساطة والأناقة.. شاهد أجمل إطلالات أحمد عز في عيد ميلاده