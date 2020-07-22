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اقتصاد

البورصة تربح 1.6 مليار جنيه خلال أسبوع

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 10:51 م
صدى البلد
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محمد صبيح
ربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة نحو 1.6 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنقضي ليستقر عند مستوى 576.5 مليار جنيه مقابل مستوى 574.9 مليار جنيه.




وتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، وسط تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط عدد من الأسهم القيادية فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقًا.


تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 1.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 576.541 مليار جنيه.


وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 10459 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 1779 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 12183 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 3997 نقطة.

 
فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 1494 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 2287 نقطة.
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