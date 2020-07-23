شوط أول .. تعادل سلبي بين الزمالك وبيراميدز..وطرد محمود علاء

انتهت احداث الشوط الاول من المباراة الودية بين فريقي الزمالك وبيراميدز بالتعادل السلبي المقامة علي ملعب برج العرب ضمن استعدادات الفريقين لإستئناف الدوري المصري.





وفي الدقيقة الثانية هدد الزمالك مرمي بيراميدز بعدما مرر يوسف أوباما كرة رائعة لزميله مصطفي محمد خلف المدافعين ولكن سددها خارج المرمي.





وبعدها بدقيقتين حاول عبدالله السعيد تسجيل هدف من كرة ثابتة خارج ال18 إلا أن العارضة تصدت لها.





ومرر عبدالله السعيد كرة خطيرة للاعب تراوري خلف مدافعي الزمالك إلا أن أبو جبل تصدي لها.





وفي الدقيقة 15 مرر عمر جابر كرة رائعة لتراوري وتصدي لها أبو جبل.





كما أشهر الحكم أحمد الغندور البطاقة الحمراء للاعب محمود علاء مدافع الزمالك بعد عرقلة محمد حمدي لاعب بيراميدز

يأتى ذلك بعد تمريرة قصيرة من محمود علاء لحارس مرماه ابو جبل الا ان محمد حمدي كان سينفرد بالمرمي حتي قام المدافع بعرقلته وطرد علي اثرها.





وأعلن كارتيرون المدير الفني تشكيل الزمالك للقاء الودي وجاء كالتالي :





حراسة المرمى: محمد أبو جبل





الدفاع: محمد عبد الغني و محمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافي.

الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي وإسلام جابر وأحمد سيد زيزو ويوسف أوباما.





الهجوم: مصطفى محمد





في حين أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز تشكيلته كالتالي :





حراسة المرمى: مهدي سليمان





الدفاع: عمر جابر - أحمد أيمن منصور - علي جبر - محمد حمدي





الوسط: أحمد توفيق - محمود حمادة - طارق طه - عبد الله السعيد - إبراهيم حسن

الهجوم: إيريك تراوري



