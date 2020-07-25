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محافظات

قوية ضد البرد وتحارب الديدان الشريطية.. حكاية العاذر شجرة بصحراء سيناء.. صور

السبت 25/يوليه/2020 - 07:02 ص
شجرة العاذر
شجرة العاذر
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احمد صالح
شجرة العاذر هو أحد الاعشاب والنباتات العطرية التي تنمو في صحراء  شبة جزيرة سيناء ، و هو نبات معمر، وشائع الانتشاى في محافظة شمال سيناء ، وهي شجيرات تختلف من منطقة لأخري ،وهو ذو أوراق صغيرة وبسيطة وموزعة علي أفرع عديدة ورفيعة إلا أن هناك ندره فيه في جميع الدول العربية.


وقال المهندس عبد الله الحجاوي رئيس جمعية حماية البيئة بشمال سيناء ، ان أزهار نبات أو عشبة العاذر، خضراء مصفرة في الشتاء والصيف تحمل ثمار طولها واحد سم تقريباً، وهي تنمو في الصحراء وسط الرمال.


وتثمير عشبة العاذر، علي مدار العام وخاصة في الفصول الانتقالية أي الربيع والخريف، و لها رائحة جميلة نفاذة ، حيث يحتوي علي مواد فعالة زيوت طيارة ومواد مرة .



وقال ان البدو من شمال وجنوب سيناء ، اعتادوا علي استغلال جميع أجزاء عشبه العاذر بأكثر من طريقة، حيث تستخدم ا لتزيين المنازل ، وتعطي أوراقه ميزة نسبية في منازل البدو بسيناء وهي مكون تقليدي لجميع المنازل، كما يستخدموا الجذور لعدد من العلاجات الشعبية أما الأفرع فهي تستخدم في الطبخ.



وجودة النبات ترجع إلي الارتفاع عن مستوي سطح البحر فكلما كانت العشبة تقع في الأعلى كلما كانت أفضل وأكثر ازدهارا وزاد حجمها.



كم وأثبتت الدراسات المعملية ، كما يقول محمد عبد الله دكتوراه في الاعشاب الطبية ، ان جذور نبات العاذر ، مفيدة جداً لعلاج العديد من الأمراض ، حيث أنها مفيدة في علاج نزلات البرد ،   وتستخدم  لطرد الديدان وذلك  بغلي الجذور وتعطي للأطفال أسبوعيا كتقليد بدوي، كما أن لها تأثير قوي علي الديدان الشريطية وهي الأخطر، وتستخدم العشبة كملين طبيعي.





وتستخدم العشبة ضمن مكونات البيت التقليدي حيث تعطيه مظهرا مميزا وجميلا خصوصا وهي خضراء إذ يتم تزيين جوانب تلك البيوت وهي خضراء – أما طبياً فالجزء المستخدم هو الجذور .



كما تم اكتشاف أنه علاج أساسي لمرضي السكر ، حيث يتم غلي العشبة نفسها في الماء وتصفيتها وشرب كوبين منها يومياً، كوب علي الريق وكوب واحد قبل النوم دون تحلية بالسكر  مع الاستمرار  لمدة 45 يوماً.



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قوية ضد البرد وتحارب الديدان الشريطية.. حكاية العاذر شجرة بصحراء سيناء.. صور
قوية ضد البرد وتحارب الديدان الشريطية.. حكاية العاذر شجرة بصحراء سيناء.. صور
قوية ضد البرد وتحارب الديدان الشريطية.. حكاية العاذر شجرة بصحراء سيناء.. صور
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