شاهد السيارة المحطمة.. والدة مروة عبد المنعم تتعرض لحادث سير

تعرضت والدة الفنانة مروة عبد المنعم لحادث سيارة، وذلك في نفس يوم خروجها من المستشفى بعد إجرائها عملية جراحية.





ونشرت مروة عبد المنعم عبر حسابها بموقع فيس بوك صورة لسيارتها التي تحطمت بعد الحادث.

يذكر أن احدث أعمال مروة الفنية، مسرحية "رابونزل"، حيث قررت "عبد المنعم" هذه المرة الدخول فى مغامرة مسرحية مغايرة تمامًا بمواصفات عالمية من حيث "الشو" والإضاءة والديكورات والشخصيات، وتقديم أول عرض مسرحي استعراضي ميوزيكال يحاكى العالم السحرى الممتع للأميرة رابونزل، عبر 3 ليال عرض متتالية، 31 يناير و"1 و2" فبراير، بواقع 3 عروض جماهيرية فى اليوم الواحد، فى تمام الواحدة، والرابعة، والسابعة مساء يوميًا.



